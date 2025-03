Gobernadora realiza cambios en gabinete y nombra a procuradora de las Mujeres

La gobernadora Jenniffer González Colón, anunció que la nominada directora de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), Astrid Piñeiro, salió de esa oficina aceptar la designación de procuradora de las Mujeres.

“Astrid, como ustedes conocerán, funge hoy como directora de ODSEC, que fue confirmada por el Senado para el cargo de la oficina de Fideicomiso de Comunidades Especiales y Desarrollo Económico. Sin embargo, le pedí que, conociendo su desarrollo, la manera en la que interactúa para atender las causas de la mujer. Y las causas de la mujer no son exclusivamente violencia doméstica. Las causas de la mujer no son exclusivamente cosas penales. Las causas de la mujer significan autogestión. Las causas de la mujer significan independencia financiera. Significan oportunidades laborales. Significan el ser un familiar. Significa también el cúmulo de actividades que giran en torno a la vida de las mujeres. Y yo quiero que esta oficina de la Procuraduría de la Mujer atienda de manera holística, cabal, todas y cada una de estas áreas y que no se convierta exclusivamente en un asunto de delitos contra la mujer. Vamos a empoderar las mujeres en Puerto Rico con una procuradora que tenga eso en mente”, expresó.

Mientras que Piñeiro será sustituida por Roberto Lefranc Fortuño, quien fuera uno de los cabilderos/delegados de la estadidad. Mientras que la procuradora interina, Madeline Bermúdez Sanabria fue designada a un puesto como jueza superior.

De otra parte, Arnaldo Ortiz Miranda fue designado como administrador de los Sistemas de Retiro de los empleados de gobierno y la Judicatura y director ejecutivo del Sistema de Retiro de Maestros.

Asimismo, nombró al exdirector del Negociado Estatal de Manejo de Emergencias, Abner Gómez Cortés como comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas. Gómez Cortés trabajó como encargado de Manejo de Emergencias de LUMA Energy y Genera Puerto Rico.

Entretanto, la licenciada Nicole Martínez Martínez fue designada jueza superior; Jorge Rivera Ruiz como miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores de Profesionales de Bienes Raíces y Héctor Náter Prieto para la Junta Dental Examinadora.

Por otro lado, González Colón anunció el miércoles cambios de funcionarios de gabinete para otras posiciones, así como otras designaciones.

González Colón alegó que previo a la decisión del Senado de colgar el nombramiento de Natalia Del Valle Catoni, envió una comunicación al Alto Cuerpo para retirar su nombramiento. Catoni ahora estará como subdirectora de la Autoridad de las Alianzas Publico Privadas.

“Yo conozco a la señora Natalia Del Valle Catoni, una profesional de primer orden, que su ‘expertise’ es en el área de desarrollo y negocios. Y habíamos hablado junto al Zar de Energía. Esa oficina de P3 tiene que aumentar sus funcionarios para la labor de fiscalización que tiene con Genera, con LUMA, con Aerostar, con Metropistas, con todas las Alianzas Público Privadas. Así que le habíamos pedido a la señora Catoni que fungiera como subdirectora de la oficina de Alianzas Públicos Privadas. Sometimos el mediodía de hoy una comunicación al Senado retirando esa nominación. El Senado actuó como entiende que tenía que actuar con los nombramientos”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Ahora, por Del Valle Catoni, se designó a Valerie Rodríguez Erazo como secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO).

“Ya nosotros habíamos estado en comunicaciones con la licenciada Rodríguez Erazo para su nominación independientemente del acto o la consideración que tuviera el Senado de Puerto Rico. Así que para mí lo importante es aquí que tenemos una funcionaria como la licenciada Rodríguez Erazo, primero disponible para dejar el sector privado y estar en el sector público con un cargo constitucional que es parte de nuestro gabinete y que yo sé que me va a asesorar no solamente en el área de asuntos del consumidor, sino en otras áreas de las que tiene mucho ‘expertise’”, mencionó.