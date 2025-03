Alertas ante amenaza a proyectos sociales a favor de las mujeres

La organización Ayuda Legal llevó a cabo un intercambio de ideas, propuestas y retos en relación a las políticas públicas que inciden en el derecho de las mujeres a permanecer en condiciones de vida digna.

Entre los temas tratados en el conversatorio estuvieron el acceso a vivienda, justicia salarial, perspectiva de género e ideas sobre cómo hacer frente a políticas públicas que afectan a las mujeres.

El espacio de diálogo, “Somos Nosotras” ha servido para promover reflexiones puntuales y piezas concretas de legislación. Entre otras victorias, este espacio suma la gestión y el lanzamiento de la enmienda a la Ley Núm. 54, que reconoce la violencia económica como una forma de violencia de género, y el surgimiento de un proyecto de Ayuda Legal Puerto Rico que ofrece asesoría legal a mujeres trabajadoras.

La actividad contó con panelistas como Xiomara Caro, directora del María Fund, la psicóloga Mercedes Rodríguez, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, así como Alondra Hernández, miembro de Aborto Libre y activista antirracista. A su vez, también se unieron al panel las licenciadas Ariadna Michelle Godreau-Aubert, Verónica Rivera Torres, Verónica González Rodríguez y Gloria Meléndez Mulero, parte del equipo de Ayuda Legal Puerto Rico.

Durante su turno, la psicóloga Mercedes Rodríguez, alertó sobre la amenaza a los proyectos sociales de libertad que han construido las mujeres y las organizaciones de derechos civiles.

“Llevamos muchos años construyendo lo que habíamos pensado que podía ser un mejor proyecto social para la mujer, y consecuentemente para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, nietas y nietes, y para las presentes y las futuras generaciones. Este proyecto de derechos humanos, de derechos laborales, de derechos de familia, de derechos para proteger la integridad de nuestros cuerpos, de derechos para escoger, para decidir, para ejercer la libertad en nuestras vidas, de familia. Nunca antes había estado tan amenazado como hoy”, expresó en el conversatorio.

Por su parte, Xiomara Caro, directora del María Fund, utilizó uno de sus turnos para hablar de la resistencia.

“Yo creo que yo resisto porque me he criado en una casa que se me enseñó a cuestionar. Entonces, esa resistencia, yo la vi de primera mano. Es decir, mira, yo llevo en esta silla sentada, pero cambió y la mesa tiene que cambiar también. Resisto porque cuando trato de imaginarme una vida futura haciendo otra cosa, pues nada más me alimenta. Entonces, por más que me retire de la mesa y pienso que hay que hablarlo. Porque si no hablamos de eso, pues se construye una narrativa peligrosa”, declaró.

Además, se tocaron temas sobre derechos reproductivos, la violencia de género, la interseccionalidad integrada a la política pública, el acceso a la asistencia pública y el derecho a permanecer tienen que ser eje de discusión y acción. Somos Nosotras reconoce a las mujeres como defensoras de la justicia social y la responsabilidad de estar unas para las otras para el avance de la sociedad.