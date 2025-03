Gobernadora compara caso de Rey Charlie con el de mujer que fue golpeada en Toa Baja

La gobernadora Jenniffer González se mostró, indignada, con la determinación de no causa en el caso de José Quesada Ojeda, imputado de agredir a Evelyn Rodríguez Marrero de 72 años y a su nieto en el municipio de Toa Baja.

“Te voy a contestar como ciudadana. A mí me indignó la determinación. No solamente porque vimos físicamente los golpes que recibió la ciudadana, el que nuestros viejos estén tan vulnerables, que ni la Rama Judicial, en este caso una juez, no voy a echarle la culpa a todo el sistema, haya podido sopesar los elementos del delito que, en efecto, a mi juicio, hubo. Yo me alegro que el Departamento de Justicia haya ido en alzada, De que la secretaria de justicia esté enfocada en que tenemos que velar a nuestros a nuestras víctimas de delito, y es una víctima de un delito. Yo espero, que los tribunales resuelvan conforme de derecho”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

Además, la gobernadora comparó la determinación con el caso del motocilista Misael González Trinidad, conocido como “Rey Charlie” a quien se le encontró causa por gritarle al director auxiliar de la división de tránsito de la Policía, Elvis Zeno.

“A lo que voy a aquí es nosotros debemos velar por la seguridad y la integridad de cada vecino y de cada persona. Y no puede ser que la justicia deje huérfanos a las víctimas de delito, es bien peligroso. Nosotros tenemos una oficina en el departamento de justicia para atender a las víctimas de delito, ¿y qué tú qué tú haces en un caso como este? ¿Cuál es el mensaje? Cuando se le haya causa por cosas menores a un montón de otra gente. Por ejemplo, a Rey Charlie le encontraron causa por un insulto, y a este señor le dio una golpiza a una señora mayor y no hubo causa. Esas son las cosas que la gente ve. Y no estoy diciendo que una estuvo mal y la otra estuvo bien, estoy diciendo que uno tiene que ver también la proporción del delito, y en este caso, el impacto físico a una señora. Yo creo que esas son cosas que debemos evaluar”, añadió.

González Colón se refiere al veredicto de culpabilidad de González Trinidad por insultar al capitán Elvis Zeno durante la caravana de recibimiento a Maripily Rivera en mayo de 2024.

Según la gobernadora, la secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado evalúa los pormenores de este caso para ver si hay que hacer cambios en las leyes.

En entrevista radial (NotiUno), Evelyn Rodríguez Marrero expresó que fue una empleada de Fiscalía de Bayamón le dijo que no fuera al Tribunal a ver el caso, porque lo iban a radicar con las declaraciones juradas.

“La Policía que me atendió si quería que yo estuviera allí”, expresó Rodríguez Marrero a preguntas de Normando Honorio Valentín Quintana.

Al preguntarle si en algún momento conoció al fiscal Carlos Gómez, quien llevó sin éxito su caso ante la jueza Carolina Guzmán Tejada, Rodríguez Marrero contestó que “ese señor no lo conozco”.

La secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado solicitó una vista de Regla 6 en alzada que se celebrará el miércoles en la tarde.