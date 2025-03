Senadora presenta medida para regular la venta de animales

La senadora Ada Álvarez Conde presentó dos medidas en defensa de los derechos de los animales, una busca la regulación de la venta de animales y otra para prohibir la cirugía con fines estéticos.

Se trata del Proyecto del Senado 391 con el fin de regular la venta de animales en Puerto Rico. Mientras que el Proyecto del Senado 392 propone la prohibición de cirugías que atenten contra su bienestar.

Actualmente, en el Departamento de Salud (DS) solo aparecen tres vendedores registrados con licencia en Puerto Rico, el PS 391 propone que esta lista se haga pública y restringir la venta de animales a solo personas con licencia registrados en la plataforma del DS, así como también obliga a estos vendedores a tener el número de licencia visible en su anuncio comercial. Además, fortalece las sanciones contra quienes practiquen la venta ilegal de animales, dándole potestad al Departamento de Asuntos de Consumidor (DACO) de fiscalizar a los criadores con licencia.

Por otro lado, el proyecto 392 establece la prohibición de cirugías a animales con fines estéticos innecesarios, entre ellas; Oniquectomía (extirpación de uñas a los gatos), Ventriculocordectomía ( deslocalización de perros), Caudectomía (corte de cola) y Otectomía (corte de orejas); prácticas que están permitidas por el Colegio Médico de Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR) sin ninguna razón médica válida. Según Álvarez Conde, las medidas busca “hacer un llamado en contra del maltrato animal”.

“La práctica es lo de colas y orejas se han hecho todo el tiempo, lamentablemente. Sobre las cuerdas vocales y las uñas, lamentablemente, ha quedado un poco la conciencia del veterinario o veterinaria si lo quieren o no hacer, pero no está prohibido y sabemos de gente que lo ha buscado hacer. Así que esto es simplemente un llamado a evitar el maltrato animal y considerar a estos animalitos y que tenemos que manejar la sobrepoblación y tenemos que trabajar con las licencias”, expresó en conferencia de prensa.

“Sobre las licencias tenemos la particularidad de que, como dije, puede ser en persona como podría ser en redes. Como está ahora mismo, le deja a salud el registro, pero no hay ninguna garra fiscalizadora. Ahí yo entro y meto a DACO. Así que, si vamos a hablar de comercialización, de venta, que a veces decimos anuncios engañosos, pues hay un anuncio engañoso. Si tú dices que puedes vender, no tienen licencia. Así que añadimos una agencia que sí tiene más recursos y que se sigue, se conoce por dar fiscalización a lo que es la venta, que antes no existía”, añadió.

Así mismo, la ley 154 establece que un criador comercial es todo aquel que reproduzca para vender; sin embargo, el reglamento del DS condiciona que el criador debe tener tres perras reproduciendo, pero no hay un registro, lo que según Yolanda Álvarez, presidenta de la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico (FEPA) representa una disparidad.

“Entonces, el problema que tenemos es que aquí hay un gran proyecto y ese reglamento tiene que ajustarse a ese proyecto y ajustarse a la ley para que funcione. Y ahí sí, yo puedo asegurar que entonces se va a implementar de manera adecuada”, declaró en conferencia de prensa.

A su vez, las penas que proponen ambos proyectos de ley van 1,500 a 5,000 dólares por animal afectado, y el dinero de las multas irá a la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA).