Médicos convocan al presidente del Colegio a reunión urgente sobre plan médico

Un grupo de miembros de la Junta del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, de los cuales muchos fueron inversionistas del proyecto del Plan Médico de la entidad, convocaron una reunión extraordinaria de emergencia para reclamar al presidente actual de la organización, Carlos Díaz, que presente toda la evidencia que tiene sobre la controversia del fallido proyecto para una aseguradora de salud.

Según los médicos informaron en un comunicado de prensa, hasta el día de hoy ninguno de ellos ha tenido acceso a evidencia que el doctor Díaz dijo tener sobre supuestos malos manejos del plan médico bajo la presidencia del designado secretario de Salud, Víctor Ramos.

“Me han informado que la reunión convocada será hoy a las 7:OO pm y surge tras la conferencia de prensa de ayer donde sostuve junto a un grupo de médicos, miembros de las Juntas de Gobierno del Colegio y del Plan Médico revelaron información y presentaron evidencia que demuestra que el presidente Dr. Díaz tenía pleno conocimiento de los detalles del Plan Médico desde su creación hasta la actualidad, contrario a lo que este ha dicho en los medios. Además, se evaluará si el presidente ha violado su deber de fiducia y se le exigirá presentar, por primera vez, la evidencia que ha mencionado que tiene en su poder”, dijo el doctor Roberto Pérez Nieves, médico cirujano y ex tesorero del Colegio.

Las expresiones y la citación surge luego que esta mañana el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos reveló en entrevista radial (RadioIsla 1320) que presentará documentación durante una conferencia de prensa este miércoles ante la controversia sobre el plan médico. Esto luego de una reunión esta tarde de la Junta de Gobierno del Colegio.

Por su parte, el doctor Luis Flores, actual presidente de Distrito de Mayagüez, miembro de la Junta de Directores del Colegio de Médicos y de las juntas presididas por los doctores Ramos y Díaz añadió que “el presidente actual, Dr. Carlos Díaz no ha respetado decisiones tomadas en Junta sobre la nominacion de Victor Ramos, en cuanto a que no se iban a atender ese tema hasta la vista de confirmacion. Por otro lado, espero que en esta reunión de emergencia me brinden las mismas oportunidades que tienen todos los miembros que fuimos electos y bajos los estatutos y las doctrinas legales pertinentes”.

En una conferencia de prensa el pasado domingo, un grupo de médicos en defensa de Ramos señalaron que desde el año 2016, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico identificó la necesidad de crear un plan médico propio que respondiera a las necesidades de los proveedores de salud y contrarrestara los abusos de algunas aseguradoras. Relataron que bajo el liderazgo del doctor Ramos, la Junta de Gobierno aprobó el establecimiento de CMC Care LLC, una corporación privada creada con el aval de la Asamblea General del Colegio. Indicaron que incluso el doctor Díaz fue parte del proceso.

Para financiar el proyecto, se permitió la inversión exclusiva de proveedores de salud, recaudando alrededor de $1.4 millones, cifra insuficiente ante el requisito de $5 millones de capital mínimo exigido por el gobierno. Sin embargo, los médicos alegaron que la falta de financiamiento no fue el único obstáculo, al mencionar eventos como el huracán María en 2017 y la pandemia de COVID-19 en 2020.

Mientras que Díaz, dijo esta mañana en entrevista radial que quedaron $317 en la cuenta del plan para agosto del 2021. Sostuvo que cuenta con cheques cancelados y estados de cuenta bancarios.

La controversia mantiene en vilo la confirmación del doctor Ramos como secretario de Salud.