Hijo de mujer asesinada por su pareja en Bayamón: “Mamá, no puedo con esto”

Abdiel O. Tejada Rivera, hijo de Rebeca Rivera López, la mujer de 42 años asesinada el sábado por su pareja en el residencial José Celso Barbosa en Bayamón, se expresó a través de las redes sociales.

El joven realizó una serie de publicaciones, donde explicó que su progenitora se encontraba en su “mejor etapa”.

PUBLICIDAD

“Tanto que mi mamá sufría ver en las noticias que mataron una mujer y (ahora) nos toca verla a ella”, escribió Tejada Rivera en Facebook. “Mamá, no puedo con esto (...) Nos dejaste chica, eso no se vale”, agregó.

De la misma forma, le dedicó un mensaje a Moisés Amed Rivera Rodríguez de 29 años, quien según las autoridades cometió el crimen.

“¿Qué carajos te paso por la mente? No me la tenías que matar (sic). ¿Por qué me le quitaste la vida si ella siempre quizo verte bien?”, dijo.

De acuerdo con el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) el caso se investiga como un feminicidio-suicidio.

“La Policía encontró dos cuerpos, una dama sobre la cama y el caballero en el piso del apartamento, al lado de la cama. Los dos con heridas de bala”, expresó el sargento Carlos Salgado Meléndez en entrevista con “Noticentro” (Wapa TV).

PUBLICIDAD

“Hasta ahora todo apunta que sí, fue un feminicidio donde el caballero dio muerte a la dama y él se privó de la vida”, sostuvo.

Personal adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón se encargan de la pesquisa.

El crimen suma a cinco feminicidios registrados este año, dos menos en comparación a los registrados para 2024 hasta esta fecha.

Feminicidios del 2025

El primer feminicidio del año ocurrió en Carolina el 27 de enero cuando fue asesinada a balazos la bailarina Jada Waldman, de 28 años de edad. La Policía lo catalogó como feminicidio tras las autopsias el 2 de febrero. El autor, José Rosa Rodríguez, quien convivía con ella en la urbanización Villa Fontana, presentaba un tiro de contacto compatible con un suicidio y las heridas de ellas fueron a distancia.

El 8 de febrero fue asesinada en su residencia en Caguas, Camille Vilmeray Menéndez, a manos de su pareja, Francisco Rivera Veve. La víctima le manifestó al asesino que quería separarse luego de cuatro años de convivencia, lo que habría desatado una discusión que culminó con el feminicidio. El feminicida se suicidó con el arma para la cual poseía licencia.

Mientras que el 16 de febrero, se reportaron dos feminicidios. El primero es el caso de Lisalee Escalante Espada, de 28 años, quien recibió un disparo mientras se marchaba en el vehículo de una amiga. Por el caso se arrestó a Luis David Rodríguez Vázquez, quien era su pareja desde hace 10 meses y es el principal sospechoso.

Ese mismo día, en Villalba, se encontró el cuerpo sin vida de Mildred Beatriz Colón Bonilla, de 50 años, quien fue asesinada por su esposo Luis Santiago Alvarado, quien confesó los hechos. Estos tenían alrededor de 30 años de relación.

¿Dónde buscar ayuda por violencia de género en Puerto Rico?