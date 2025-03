DACO alerta sobre fraude financiero en las redes sociales

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) alertó este viernes a los ciudadanos sobre información falsa circulando en redes sociales sobre un supuesto programa llamado “Trump Invest”, que promete ganancias de $8,500 dólares al mes a cambio de un depósito inicial de $250 dólares.

El DACO advirtió a los consumidores que no realicen pagos a fuentes desconocidas, no compartan información financiera con terceros no verificados y verifiquen siempre las fuentes oficiales antes de tomar decisiones financieras.

“¡No caiga en engaños! Proteja su dinero y su seguridad”, enfatizó la agencia.

A continuación, algunos consejos para no caer en fraude cibernético:

Revise los correos electrónicos que contengan archivos adjuntos; podrían contener algún virus. No responda a correos no solicitados (spam) o mensajes de ventanas emergentes que soliciten información personal o financiera. No haga “click” en enlaces de un correo no solicitado. Si el correo electrónico parece ser de su banco o su cooperativa de crédito, de un emisor de tarjetas de crédito o de otra empresa, no haga “click” ni responda al correo electrónico. La información oficial o legítima del negocio o banco se encuentra en sus reportes bancarios. Las instituciones financieras no solicitan información personal vía correo electrónico. Proteja su información personal mientras usa redes públicas inalámbricas como Wi-Fi y hotspots gratuitos en lugares públicos. Evite exponer información privada como sus nombres de usuario, contraseñas y número de Seguro Social. Evite llenar formularios incluidos en mensajes de correo electrónico que le soliciten su información personal. Revise todos sus estados de cuenta y compras frecuentemente, y si alguna compra parece sospechosa, comuníquese de inmediato con su banco o compañía de tarjeta de crédito. No responda llamadas de números desconocidos ni ofrezca información personal por teléfono.

Los ciudadanos que sospechen de fraudes pueden comunicarse con el DACO al (787) 722-7555 o presentar querellas al correo querellas@daco.pr.gov.