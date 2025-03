Aliados preservan unidad y acuerdan apoyar Ucrania y propuesta de alto al fuego de EEUU

La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Melanie Joly (C), habla junto a, de izquierda a derecha, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, el ministro británico de

LA MALBAIE, Quebec (AP) — Los principales diplomáticos del Grupo de las siete democracias industrializadas acordaron el viernes un comunicado conjunto expresando su apoyo a Ucrania y a una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos en la guerra que lleva tres años, a pesar de que las políticas comerciales del presidente Donald Trump y sus burlas hacia el anfitrión Canadá ensombrecieron las conversaciones.

A pesar de las tensiones, los diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón firmaron un comunicado final tras horas de negociaciones nocturnas. Existían preocupaciones de que la unidad, que alguna vez fue sólida, del bloque se hubiera visto desmantelada de manera irreversible por los enormes aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio y las amenazas de imponer gravámenes adicionales si hay alguna represalia.

Aunque la guerra comercial y los repetidos comentarios de Trump sobre convertir a Canadá en el estado 51 distrajeron las discusiones, los diplomáticos lograron unirse en torno a su plan de paz para Ucrania.

“Los miembros del G7 reafirmaron su apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y su derecho a existir, así como su libertad, soberanía e independencia”, decía el comunicado. “Los miembros del G7 pidieron a Rusia que reciprocara aceptando un alto el fuego en términos iguales y llevándolo a cabo plenamente”.

Además, discutieron, aunque no detallaron, la imposición de más sanciones a Rusia si no acepta y respeta el alto el fuego y la provisión de apoyo adicional a Ucrania en ese caso.

El comunicado final presentó posiciones comunes no solo sobre Ucrania, sino también sobre el Oriente Medio, las guerras en África y la actividad china en el Mar de China Meridional.

“Todo eso nos ha unido”, dijo el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy. “Así que esta ha sido una conferencia unificada en la que hemos encontrado un terreno común. Y me complace el esfuerzo y el sentido de calidez que existe entre los socios del G7”.

En cuanto al Oriente Medio, el comunicado no expresó, como lo ha hecho en años anteriores, apoyo a una solución de dos estados para el conflicto israelo-palestino. Pero sí reconoció la necesidad de que los palestinos tengan un “horizonte político” para alcanzar sus aspiraciones.

Unidad pero también división entre aliados

A pesar del acuerdo sobre puntos clave, las políticas de Trump fueron el centro de atención mientras los aliados se reunieron durante dos días de conversaciones en un complejo nevado en La Malbaie, Quebec.

Todos los miembros del G7 se ven afectados por los aranceles, pero quizás ninguno más que Canadá, el único que limita con Estados Unidos y el único con el que Trump se ha enemistado personalmente con repetidos comentarios despectivos sobre que se convierta en el Estado número 51.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su primer viaje oficial a Canadá y su primera participación en un evento del G7, escuchó una serie de quejas mientras se reunía con sus homólogos.

Muchos de ellos, notablemente los japoneses, apelaron a Rubio para que utilizara la influencia que pudiera tener con Trump para proteger a su país de un trato comercial severo. Pero Trump ha dicho que no cederá.

“Vamos a ejercer la máxima presión sobre los estadounidenses y, mientras tanto, trabajaremos en buscar alternativas”, dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, a los periodistas el viernes. “Los aranceles de Trump van a perjudicar a los estadounidenses. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra postura”.

Cómo fue la reunión entre diplomáticos de Estados Unidos y Canadá

Joly dijo que su discusión con Rubio había sido “franca”, un código diplomático para “directa”.

“Quería poder tener una conversación franca”, dijo Joly. “Por supuesto, la soberanía de Canadá no está en debate y tuvimos una larga conversación sobre aranceles y comercio”.

Después de que Trump reiterara en la Oficina Oval el jueves que “Canadá solo funciona como un estado”, Joly se mantuvo firme.

“Lo que le dije al secretario es que la soberanía de Canadá no está en debate. Punto”, dijo el viernes. “No hay argumento. No hay conversación al respecto”. Agregó, como si se dirigiera a él: “Usted está aquí, nos respeta, respeta nuestra soberanía, respeta a nuestra gente. Punto”.

Rubio había restado importancia a los comentarios de Trump, diciendo que el presidente solo estaba expresando lo que pensaba que sería una buena idea. El G7 “no es una reunión sobre cómo vamos a apoderarnos de Canadá”, dijo.

Joly señaló que muchos de los aliados pensaban que los comentarios de Trump eran una broma.

“Les dije que esto no es una broma: los canadienses están inquietos, los canadienses son personas orgullosas, y ustedes están aquí en un país soberano, y por lo tanto, no esperamos que esto se discuta, claramente no se rían de ello”, dijo.

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que las naciones del G7 deberían evitar el pánico y publicó un mensaje de apoyo a Canadá en X, con una foto de ella y la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. “Te apoyamos, @melaniejoly”, escribió. “#Canadá #Solidaridad”.

Las sesiones del viernes se acortaron debido a la necesidad de Joly de partir antes de lo planeado para asistir a la ceremonia de juramentación y la primera reunión del gabinete del próximo primer ministro canadiense, Mark Carney.

Apoyo de los aliados al plan de Estados Unidos para la paz en Ucrania

En la reunión del G7, el posible alto el fuego de 30 días en la guerra entre Rusia y Ucrania que Rubio ayudó a negociar a principios de semana fue uno de los temas más importantes.

Ucrania aceptó la propuesta de Estados Unidos, y el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que está de acuerdo en principio, pero estableció una serie de detalles que deben aclararse antes de que sea aceptada.

La declaración del G7 “enfatizó que cualquier alto el fuego debe ser respetado y subrayó la necesidad de acuerdos de seguridad robustos y creíbles para garantizar que Ucrania pueda disuadir y defenderse contra cualquier nuevo acto de agresión”.

Aún así, el aparente deseo de Trump de reintegrar a Putin en el grupo —incluyendo decir que le gustaría ver a Rusia volver al grupo para restaurarlo al G8— continúa alarmando a los miembros del G7. Rusia fue expulsada del G8 tras arrebatar Crimea a Ucrania en 2014.