Gobernadora insiste en modernizar el sistema de permisos para impulsar el desarrollo de proyectos

La gobernadora Jenniffer González Colón, insistió nuevamente en la agilización del proceso de permisos en la isla como parte de su plan para el desarrollo de la construcción.

González Colón estuvo presente en el evento de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) titulado En ruta hacia la reconstrucción. En el encuentro se discutieron temas para el desarrollo económico del país, como la agilización del sistema de permisos, la inversión en infraestructura y la necesidad urgente de atender la escasez de vivienda asequible en la isla.

El presidente de la Asociación de Constructores de Hogares, Agustín Rojo, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó el impacto económico y social del sector de la construcción en Puerto Rico.

“La industria de construcción, en especial el desarrollo de vivienda, no solo mueve el motor económico de Puerto Rico, sino también tiene un impacto social súper importante y eso tenemos que reconocer en nuestro día a día. Nosotros tenemos un impacto social importante en Puerto Rico y eso también nos da una responsabilidad social”, expresó.

Destacó que, aunque en el pasado se construían miles de viviendas al año, en la actualidad la oferta es significativamente menor y la falta de desarrollo en este sector ha provocado que muchas personas, especialmente profesionales jóvenes, emigren en busca de mejores oportunidades.

González Colón subrayó la urgencia de modernizar y agilizar el sistema de permisos, un proceso que por años ha representado un obstáculo para el desarrollo de proyectos. Explicó que su administración está tomando medidas inmediatas a nivel administrativo para acelerar estos trámites y garantizar que los proyectos de infraestructura y vivienda puedan avanzar sin retrasos innecesarios.

Entre las acciones que mencionó la gobernadora, destacó la implementación de órdenes ejecutivas dirigidas a simplificar el proceso de permisos, eliminando trabas burocráticas que han afectado el desarrollo de proyectos esenciales.

“Nosotros estamos atacando todo lo que podemos hacer inmediatamente por la vía administrativa, inmediatamente por la vía legal. Claro que vamos a requerir legislación de algo que tiene que ver con el derecho administrativo uniforme, procedimiento a la Policía. En otras, en la consolidación de funciones en algunas agencias y damos también independencia. Para qué? Para hacer esto real y así yo lo veo, para que esto sea muy competitivo, ágil y por rico, sea una comisión abierta al desarrollo”, explicó.

Asimismo, González hizo hincapié en la necesidad de una mayor coordinación entre agencias gubernamentales para evitar duplicidad de procesos y garantizar que los proyectos avancen sin obstáculos innecesarios.

“Tenemos muchas bases de gobierno que refieren lo mismo que en publicidad a los requisitos que yo documento del Gobierno. ¿Para qué? Bueno, porque se han hecho todas las leyes. Cada cuatro años viene una Asamblea Legislativa nueva, una política pública nueva y seguimos añadiendo. Para nosotros el contrato no se está consolidando, no se está revisando y cuando venimos a ver tenemos toda la información del mundo en todo lo contrario”, señaló.

Uno de los puntos más discutidos en el evento fue la crisis de vivienda asequible que enfrenta Puerto Rico. Según datos presentados, la falta de oferta en el mercado ha provocado un incremento en los precios y ha limitado el acceso a viviendas para sectores de ingresos medios y bajos. Rojo enfatizó que la solución no puede depender únicamente de la rehabilitación de propiedades abandonadas.

“Muchas de las comunidades antiguas simplemente no comenzó a recopilar datos. No podemos entonces obligar a nuestra población a negarse. Puerto Rico Alamar adaptándose a un estilo de vida mejor, al menos más fácil. Tenemos que motivarlos a quedarse ofreciendo”, indicó.

González también anunció la asignación de 137 millones de dólares adicionales este año para proyectos de desarrollo y reiteró su compromiso con la eliminación de requisitos innecesarios que han atrasado la ejecución de obras en la isla.

“Estos son los primeros proyectos que tenemos. Los fondos federales no los utilizamos y ya han pasado siete años de recibir muchos de estos fondos. Si no cambiamos de mano de obra y hay unos requisitos de hasta un 50% en alguno de estos programas y no nos vamos a dar el lujo de tener que volver. El año pasado nada más. Son de no más de 1,500,000,000 de dólares en fondos federales y en el Departamento de Salud, en el Departamento de Educación, así como cientos de puestos de fondos federales”, afirmó.

Asimismo, según datos discutidos en la actividad, los impuestos y cargas gubernamentales representan entre un 25% y un 30% del precio final de una vivienda, lo que dificulta aún más la asequibilidad de las propiedades para los compradores.

González indicó que su administración está evaluando estrategias para reducir estos costos.