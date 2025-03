Gobernadora dice no se harán 40 escuelas nuevas que anunció Pedro Pierluisi

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, dijo el miércoles que no habrán fondos federales adicionales por concepto de inflación, por lo que tendrán que hacer ajustes en algunos proyectos ya anunciados y redirigir partidas para evitar comenzar trabajos que luego se queden sin completar por falta de dinero.

“El mejor ejemplo que te voy a dar son las escuelas. El gobernador Pierluisi había anunciado construcción de más de cuarenta y pico de escuelas nuevas, la realidad es que los fondos no dan para esa cantidad de escuelas y yo pretendo y le he pedido al Departamento de Educación, al de (La Autoridad de) Edificios Públicos, que en lugar de las cuarenta y dos nuevas que no se van a poder hacer, distribuyamos, se hagan diez o doce dependiendo de la de mayor necesidad y el resto del dinero se utilice para poner la totalidad de las escuelas en Puerto Rico en condición. Porque de qué me vale tener una escuela ‘State of the Art’ en un solo pueblo y el resto de las escuelas no estén en condiciones y construir algunas nuevas que casi siempre van a ser vocacionales en en áreas donde las escuelas ya están fuera de uso”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

No obstante, si se van a construir nuevas las escuelas del sur por el impacto de los terremotos.

La gobernadora mencionó que, además de las escuelas, la evaluación se hace con algunas carreteras, como la ya mencionada PR-10, que se iba a pagar con fondos de los programas de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario y de Vivienda – Mitigación por Desastres (CDBG-MIT) a cargo del Departamento de la Vivienda.

“Por eso lo primero que hice fue reunirme en el Departamento de la Vivienda para reevaluar todos los proyectos que están allí, porque yo no quiero que empecemos un proyecto y nos quedemos sin fondos a mitad de proyecto y se quedan las obras inconclusas. Como pasa con muchos coliseos, que ustedes ven por Puerto Rico que está en el carapacho, pero nunca se terminó la obra por falta de fondos. Así que hicimos esa evaluación”, expresó.

“Así que todas esas evaluaciones las estamos haciendo en todos los proyectos de carretera, todos los proyectos que se están pagando con fondos de Vivienda y vamos a reasignar algunos de estos fondos, porque tenemos otro ‘caveat’ aquí, otro requisito. Es que la mayoría de estos fondos federales tienen que desembolsarse por lo menos la mitad de esos fondos antes del 2028, y otros en el 2026 y otros en el 2027. Así que no me voy a dar el el lujo de tener proyectos amarrados ahí que todavía no tengan proyectos de permisos federales y al final del camino tengamos que devolver dinero. Prefiero reasignar esos fondos en otros proyectos que posiblemente no tenían la capacidad completa, y eso se está haciendo actualmente. Y vamos a hacer la distribución la discusión pública de cada uno de esos proyectos para que el pueblo de Puerto Rico sepa de dónde reasignamos y a dónde van”, añadió.