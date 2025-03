Detienen programa de $1.000 millones que mantiene viviendas asequibles habitables

El gobierno de Trump está deteniendo un programa de 1.000 millones de dólares que ayuda a preservar viviendas asequibles, amenazando proyectos que mantienen decenas de miles de unidades habitables para estadounidenses de bajos ingresos, según un documento obtenido por The Associated Press.

La acción es parte de una serie de recortes y congelaciones de fondos en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés), en gran medida bajo la dirección del presidente Donald Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk, que han sacudido la industria de la vivienda asequible.

Preservar estas unidades recibe menos atención que las inauguraciones, pero es una pieza central de los esfuerzos para hacer frente a la crisis de vivienda de la nación. Cientos de miles de pisos de renta baja, muchos de ellos obsoletos y necesitados de reparaciones urgentes, corren el riesgo de ser destruidos.

El programa ya ha otorgado el dinero a proyectos que actualizarían al menos 25.000 unidades asequibles en todo el país, y los detalles de cómo se desmantelará siguen siendo inciertos.

Un portavoz del HUD no respondió a repetidas solicitudes de comentarios. Pero un documento interno revisado por la AP indicó que el programa está siendo “terminado” bajo la dirección de DOGE. Dos trabajadores del HUD, que tienen conocimiento del programa y hablaron con la AP bajo la condición de anonimato por temor a represalias, confirmaron la directiva de cerrarlo.

A primera vista, el Programa de Renovación Verde y Resiliente, de más de 1.000 millones de dólares, aprobado por el Congreso en 2022, está destinado a mejoras de eficiencia energética. Se distribuye en subvenciones y préstamos a propietarios de vivienda asequible que necesitan actualizaciones, incluyendo la sustitución o reparación de sistemas de calefacción y refrigeración, techos con goteras, aislamiento envejecido o ventanas, o la realización de trabajos de protección contra inundaciones.

Pero el dinero juega un papel mucho más grande en la preservación de unidades asequibles.

Los proyectos que utilizan los fondos están obligados a mantener sus edificios asequibles durante hasta 25 años. El dinero también se utiliza para atraer otras inversiones para reparaciones y renovaciones importantes necesarias para mantener los edificios habitables.

Es como construir una torre de Jenga, donde una de las subvenciones o préstamos del programa —que varían desde cientos de miles hasta millones de dólares— es un bloque inferior y cada nuevo bloque es otra inversión, dijeron los expertos.

Este dinero “fue esencial para que el proyecto se concretara”, dijo Mike Essian, vicepresidente de American Community Developers, Inc., que recibió financiamiento para varios proyectos de vivienda asequible. “Los proyectos fracasarán y estos son proyectos que ya son difíciles de financiar”.

La noticia ha sido un golpe para Al Hase y Joan Starr, inquilinos en un edificio de apartamentos en Vancouver, Washington, lleno de otros ancianos de bajos ingresos con pocas o ninguna otra opción, la mayoría de los cuales vive con menos de 33.000 dólares al año.

Los apartamentos Smith Tower, de 170 unidades y construidos en los años sesenta, necesitan reformas, como el primer sistema de rociadores en todo el edificio. La adjudicación de 10 millones de dólares supuso un empujón financiero para su proyecto de casi 100 millones de dólares, y se cita en solicitudes de otras inversiones.

La posible pérdida “pone en serio en peligro nuestra capacidad para poder proporcionar una mejora a los sistemas actuales”, dijo Greg Franks, presidente de la empresa de gestión de la propiedad, añadiendo que el trabajo es “necesario para mantener la habitabilidad de este edificio en función de su edad, y para mantenerlo viable durante otros 60 años”.

“Dependemos de esos 10 millones de dólares”, dijo.

También dependen de ello Hase y Starr, una pareja de jubilados en sus 70 años que han vivido allí durante 16 años.

Llenan su balcón con geranios y petunias, cuentan las águilas en un parque cercano y viven con magros ingresos del Seguro Social. Se enteraron de la posible pérdida de financiamiento en una carta de la empresa de gestión del apartamento.

“Es un poco aterrador, es casi como recibir noticias de un médico de que algo va a quitarte la vida en seis meses o un año”, dijo Hase a la AP en una llamada telefónica.

“Venimos de una época en la que los salarios no estaban ahí, así que nuestro Seguro Social...” dijo, haciendo una pausa. “Es una porquería”, interrumpió Starr.

“Si hubiera nacido rico”, dijo. Starr añadió: “Solo somos personas comunes”.

“Y somos los afortunados porque tenemos dos seguros sociales”, dijo ella.

Pero ser afortunados aún no cuenta mucho en el mercado de alquiler actual. “Los precios siguen subiendo, he mirado, y no hay manera”, dijo ella.

“Es la diferencia entre vivir y no poder vivir”, dijo él.

La falta de comunicación de HUD sobre el futuro del programa llevó a las organizaciones a buscar planes de contingencia, aunque aproximadamente dos docenas de proyectos aún recibirán financiamiento, dijo un empleado de HUD a la AP. El resto está en el limbo.

“Si estos fondos no se restablecen, sin duda buscaremos otro financiamiento para llenar ese vacío. La realidad es que eso tomará tiempo y, inevitablemente, hará que el proyecto sea más costoso”, dijo Travis Phillips del Centro de Desarrollo de Vivienda sobre el financiamiento para Smith Tower.

Es la situación en la que se encuentran ahora varios cientos de otros proyectos de vivienda asequible en 42 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

“Con toda honestidad”, dijo Michelle Arevalos, administradora de Smith Tower, “si este edificio no estuviera aquí, muchas de nuestras personas probablemente estarían sin hogar”.

