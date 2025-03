Alcalde de Rincón dice que quienes repudian construcción de paseo no están orientados

El alcalde de Rincón, Carlos D. López Bonilla, defendió el proyecto mediante el cual se busca construir un paseo ciclístico y peatonal en el municipio que ha provocado manifestaciones y arrestos esta semana, asegurando que cuenta con los respectivos permisos y que no afecta el medioambiente.

Según López Bonilla, el proyecto para realizar el Paseo Ciclístico y Peatonal de Rincón “es un buen proyecto” y que quienes lo objetan no fueron a vistas públicas para orientarse.

PUBLICIDAD

“Este es un buen proyecto no solo para Rincón, sino para todo Puerto Rico y la industria turística de nuestro oeste borincano. Yo teorizo que quienes tienen dudas sobre el mismo, no es por mala fe, es por falta de información. Este es un proyecto pensado y estudiado, a los fines de crear una ruta que promueva el ciclismo y el tránsito peatonal. Conozco de algunos buenos ciudadanos que hoy cuestionan, pero no fueron a las vistas públicas a orientarse”, expresó el alcalde mediante declaraciones escritas.

Igualmente, el primer ejecutivo municipal aseguró que la construcción cuenta con permisos federales y estatales, entre los que se encuentran, documentos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, (USACE), Pesca y Vida Silvestre Federal (FWS), la Oficina Estatal de Conservación Histórica, la Administración Federal de Carreteras (FHWA), y a nivel local la Oficina de Gerencia de Permisos (OgPE), Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

El proyecto transcurre por la Playa Club Náutico, Reserva Natural Tres Palmas, Playa Escalera, el Faro hasta llegar a la Planta Nuclear Bonus en el barrio Puntas, cuenta con una inversión de 10.8 millones y el alcalde asegura que se sembrarán unos 379 árboles.

Además, explicó que el Paseo Ciclístico y Peatonal contará “con carriles exclusivos y fomentará el uso de medios de transportación no motorizados de forma segura, con el fin de disfrutar las vistas escénicas de la costa, lugares de interés histórico y cultural”.

“Con relación a los árboles y zonas a impactarse, ya el plan de mitigación fue aprobado por el Cuerpo de Ingenieros, con la siembra de catorce (14) árboles. Esto incluye mejoras en la zona de La Cambija, señalización e instrumentos de control de tránsito, tanto para conductores y transeúntes, como ciclistas”, añadió el alcalde rincoeño.

PUBLICIDAD

López Bonilla estima que el proyecto tomará alrededor de dos años en completarse la primera fase.

“Luego, se proyecta continuar con fases posteriores que permitan extender el paseo hasta sectores como Punta del Mar, y eventualmente conectarlo con otros municipios aledaños, fomentando así un corredor que beneficie no solo a Rincón sino a toda la región oeste de Puerto Rico”, precisó.

Esta mañana, un grupo de manifestantes que se oponen al proyecto fueron arrestados por la Policía de Puerto Rico, debido a que se encontraban obstaculizando el paso.