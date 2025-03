Southwest comenzará a cobrar por maletas registradas

Southwest Airlines comenzará a cobrar a los clientes una tarifa por registrar equipaje, abandonando una práctica de décadas y que los ejecutivos habían descrito el otoño pasado como clave para diferenciar a la aerolínea de bajo costo de sus rivales.

Southwest, que durante años desarrolló campañas publicitarias en torno a su política de permitir a los pasajeros registrar hasta dos maletas de forma gratuita, dijo el martes que las personas que no hayan alcanzado los niveles superiores de su programa Rapid Rewards, no hayan comprado un boleto de clase ejecutiva o no tengan la tarjeta de crédito de la aerolínea tendrán que pagar por el equipaje.

PUBLICIDAD

La aerolínea no detalló el programa de tarifas, pero dijo que la nueva política entraría en vigor con los vuelos reservados el 28 de mayo.

“Tenemos una tremenda oportunidad de satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes, atraer nuevos segmentos de clientes por los que no competimos hoy y volver a los niveles de rentabilidad que tanto nosotros como nuestros accionistas esperamos”, dijo el director ejecutivo Bob Jordan en un comunicado.

Hace menos de un año, la aerolínea con sede en Dallas anunció que estaba eliminando otra tradición, el sistema de embarque abierto que ha utilizado durante más de 50 años. Southwest espera comenzar a operar vuelos con pasajeros en asientos asignados el próximo año.

Southwest ha tenido problemas recientemente y está bajo presión de inversores activistas para aumentar las ganancias y los ingresos. La aerolínea llegó a una tregua en octubre con el fondo de cobertura Elliott Investment Management para evitar una pugna por poderes, pero Elliott ganó varios puestos en el directorio de la compañía.

La aerolínea anunció el mes pasado que eliminaría 1,750 puestos de trabajo, o el 15% de su fuerza laboral corporativa, en los primeros despidos importantes en los 53 años de historia de la compañía.

PUBLICIDAD

Los recortes de empleo, que estaban programados para completarse en su mayoría a fines de junio, son parte de un plan para recortar costos y transformar la compañía en una “organización más eficiente, más rápida y más ágil”, dijo Jordan en ese momento.

Las acciones de Southwest subieron más del 9% el martes.