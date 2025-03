Seguro Social restablecerá la tasa de recuperación de sobrepagos

La Administración del Seguro Social (SSA, siglas en inglés) anunció que aumentará la tasa predeterminada de retención de sobrepagos de los beneficiarios del Seguro Social al 100 por ciento del beneficio mensual de una persona.

La Oficina del Jefe Actuario estima que este cambio resultará en un aumento en las recuperaciones de sobrepagos (es decir, un ahorro para el programa) de aproximadamente $7 mil millones en la próxima década.

PUBLICIDAD

El comisionado interino del Seguro Social, Lee Dudek, dijo: “Tenemos la importante responsabilidad de ser buenos administradores de los fondos fiduciarios para las personas de los EE. UU. Es nuestro deber revisar la política de reembolso de sobrepagos para volver a ser una retención total, como se hizo durante la administración de Obama y la primera administración de Trump, para salvaguardar adecuadamente los fondos de los contribuyentes”.

La agencia dijo que se esfuerza por pagar a la persona correcta, la cantidad correcta en el momento correcto y emite los pagos correctos a la mayoría de los beneficiarios. Cuando se produce un sobrepago, la agencia está obligada por ley a solicitar el reembolso.

A partir del 27 de marzo, la agencia comenzará a enviar avisos sobre la nueva tasa de retención del 100 por ciento, en lugar del ajuste reciente de solo el 10 por ciento. El cambio en la tasa de retención se aplica a los nuevos sobrepagos relacionados con los beneficios del Seguro Social. La tasa de retención para los beneficiarios actuales con un sobrepago que ocurrió antes del 27 de marzo no cambiará y no se requiere ninguna acción. La tasa de retención para los sobrepagos de Seguridad de Ingreso Suplementario sigue siendo del 10 por ciento.

Las personas que hayan recibido un sobrepago después del 27 de marzo serán automáticamente puestas en recuperación total a una tasa del 100 por ciento del pago del Seguro Social. Si la persona no puede pagar la recuperación total del sobrepago, puede comunicarse con el Seguro Social al 1-800-772-1213 y oprimir el 7 para español o con su oficina local para solicitar una tasa de recuperación más baja.

Además, las personas tienen derecho a apelar la decisión o la cantidad del sobrepago. Pueden pedirle al Seguro Social una exención del cobro del sobrepago si creen que no fue su culpa y no pueden pagarlo. La agencia no busca recuperaciones mientras esté pendiente una apelación inicial o exención.