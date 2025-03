¿Por qué José “Yovín” Vargas acude a eventos oficiales del gobierno? Gobernadora explica “rol” de su esposo

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, explicó la razón por la cual a su esposo José “Yovín” Vargas se le ha visto en reuniones oficiales del gobierno a pesar de que aún no se ha anunciado que tenga alguna posición como funcionario de La Fortaleza.

Según González Colón, su esposo quien es médico de profesión, tiene el rol de “primer caballero” del país y ha estado ejerciendo funciones similares a las que en el pasado han realizado las primeras damas, posición que se le adjudica a las esposas de los gobernantes.

Al cuestionársele sobre porqué su esposo ha sido visto en reuniones oficiales en La Fortaleza e incluso estuvo presente en eventos en la capital federal con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el viaje de los funcionarios públicos que cabildearon a favor de la estadidad, esta se mostró molesta por el cuestionamiento.

“A mí me dijeron que no podía tener hijos en la campaña, ahora parece que se me cuestiona mi esposo, mi esposo es el primer caballero…”, respondió la gobernadora a quien se le aclaró que este tipo de cuestionamiento también se le realizó en su momento al exgobernador Pedro Pierluisi, sobre el rol de su hermana, Caridad Pierluisi.

“Este no es mi hermano ni es mi papá, es mi esposo que es el primer caballero de Puerto Rico, ese es su título oficial y como primer caballero me acompaña a todos los eventos oficiales, a los que puede, no puede participar de todos porque él también tiene su agenda y como parte de mi función cuando el presidente de los Estados Unidos o la Asociación Nacional de Gobernadores o la Asociación de Gobernadores Republicanos o cualquier otro evento, se invita siempre al gobernador y a su cónyuge, en este caso mi esposo que ha participado de adiestramientos, seminarios y funciones en su rol de primer caballero y va a continuar haciéndolo, así que sí, ejerce un rol de primer caballero pero yo no le voy a imponer una agenda”, expresó.

La gobernadora afirmó que su esposo ha participado en reuniones sobre temas de salud y asuntos relacionados a la población de adultos mayores y está en “roles que antes han ejercido primeras damas y hoy ejerce como primer caballero”.

A través de las redes sociales e incluso las cuentas personales de Vargas , este ha compartido fotografías donde aparece junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y en diversas actividades del gobierno de Puerto Rico.