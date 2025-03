Jenniffer González insiste en que no retirará nombramiento del secretario designado de Salud

Luego de reiterar que fue víctima de una campaña por la presidencia del Colegio de Médicos y Cirujanos, la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón no va a retirar el nombramiento de Víctor Ramos Otero como secretario del Departamento de Salud.

“No, la contestación no, porque no hay ninguna acusación, hay alegaciones. O sea, son dos cosas bien distintas. Una cosa es una alegación, otra cosa es una acusación, no hay ninguna agencia del gobierno federal que haya acusado al secretario de salud de nada”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

No obstante, sobre la situación con el dinero que se solicitó para la creación de un plan médico que ahora no aparece en las cuentas del Colegio de Médicos, González Colón le solicitó al funcionario que conteste.

“Yo creo que esa pregunta, quien mejor la puede contestar, es el propio secretario de salud, al que se le debe dar el foro para poder explicar cualquier trámite o señalamiento que se le haga. Pero yo quiero recalcar algo aquí, el secretario de Salud fue víctima de una campaña para la presidencia del Colegio de Médicos con el actual presidente del Colegio de Médicos bastante agria, donde se acusaron de mil cosas, hasta yo salí a bailar en esa campaña. Así que el presidente de esa organización me hizo también señalamientos y acusaciones a mí, y yo creo que uno no debe por su antagonismo personal ni la mezquindad política, porque fue un excandidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, no pretenderán que respalde a un secretario PPP. Yo creo que no podemos anteponer la salud del pueblo de Puerto Rico. La realidad es que el doctor Víctor Ramos conoce el sistema de salud, ha impedido el cierre de varias instituciones de salud en el pueblo de Utuado, en Cabo Rojo recientemente, y no estamos en las de improvisar, este tema es bien delicado y máxime en términos de fondos federales. Así que todos estos señalamientos que está haciendo el actual presidente del colegio, que ya son parte, yo creo que llevamos seis años, siete años, ocho años discutiendo lo mismo, que radiquen las querellas que tengan que radicar, Pero ya basta de estar manchando reputaciones, y si fueran ciertas que las conteste el secretario, yo no voy aquí a tapar a nadie, todo el mundo tiene que cumplir con la ley”, mencionó.

Por su parte, Ramos Otero expresó que el asunto del plan médico no fue una decisión personal, sino de la Junta del Colegio de Médicos.

“El desarrollo del plan médico fue una directriz establecida por la Asamblea General del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, con el propósito de ofrecer una alternativa viable para los pacientes y mejorar la compensación a los proveedores de servicios de salud.

“El proyecto en cuestión fue presentado a la Junta de Gobierno del Colegio y obtuvo su aprobación total. En ese momento, el doctor Carlos Díaz, actual presidente del Colegio, ocupaba el cargo de vicepresidente tanto del Colegio como del plan médico, lo que le otorgaba un rol clave en su desarrollo y ejecución”, expuso Ramos Otero.

Añadió que el proyecto se afectó con el paso del huracán María.

“Cuando el doctor Carlos Díaz asumió la presidencia del Colegio y del plan médico, ya todo estaba listo para su radicación ante la Oficina del Comisionado de Seguros. Durante la transición, se le entregó el estudio actuarial y se le presentó un nuevo inversionista, ya que el impacto del huracán María había detenido el interés de algunos posibles accionistas.”

“Es fundamental enfatizar que fue el doctor Carlos Díaz, en su rol como presidente del Colegio y del plan médico, quien tomó la decisión de no continuar con la directriz de la Asamblea General y de no presentar los estudios actuariales ni los documentos requeridos ante el Comisionado de Seguros”

“Todas las transacciones y decisiones financieras vinculadas a estos fondos están debidamente documentadas. De igual forma, afortunadamente ya hemos explicado en blanco y negro este asunto a senadores, representantes y otros funcionarios que se habían enterado por otro artículo de prensa anteriormente publicado y que hoy vuelve a salir con el deseo de crear dudas e interrogantes maliciosas. En ningún momento se ha incurrido en manejo indebido o desvío de recursos”, concluyó.