Gobernadora asegura negociará con AES para que mantenga operaciones con otro combustible

La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón afirmó que tan pronto llegue a La Fortaleza el proyecto que extiende hasta el 2032 la quema de carbón por parte de AES, lo firmará para que el zar de Energía Josué Colón Ortiz comience a negociar la transición a otro combustible.

Del mismo modo, aseguró que se está evaluando opciones para generar energía suficiente para la demanda que se espera en los meses de verano cuando aumenta el calor en la isla y ya se ha adelantado que aumentarán los apagones, producto de deficiencias en el sistema de generación.

“Aquí el tiempo es esencial. Una vez yo reciba aprobación del proyecto y le estampe mi firma, el zar de Energía va a tener la autoridad para negociar directamente con AES las opciones, a gas natural, ciclo combinado, el mecanismo que sea, para para poder reemplazar esa quema de carbón por gas natural, que es la meta. Pero volvemos, esto es producto de una negociación. Nosotros también estamos evaluando traer barcazas de generación, de gas natural en barcos y que estén disponibles. Entonces, yo tengo que buscar cómo generar la suficiente energía para cubrir la demanda que tenemos en verano. Por eso estamos haciendo esto y no estamos esperando a que se nos cierre esa planta en el 2028, para poder sentarnos a negociar. Tenemos que tener un estatuto de ley, porque ahora mismo ellos empezaban a cerrar algunas de esas unidades en mayo de este año, por eso la urgencia del proyecto”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

González Colón rechazó que el proyecto procure extender la quema de carbón.

“Esto es un proyecto de administración. Nadie quería extenderle la vida útil al carbón. La realidad es que no tenemos suficiente generación en Puerto Rico para cuando usted prenda el switch y salga algo. Ante esa realidad, esta planta, cerraba operaciones 2028, pero no , no cierra en el 2028. Cuando hay una decomización de una planta de esta magnitud, se van cerrando unidades antes de esa fecha. Por lo tanto, se va apagando una planta y ya cuando llegue el 2028 está fuera de funciones completamente y volverla a aprender tomaría dos o tres años de volverla a reprogramar. Ante esa situación, nosotros como parte de las reuniones del comité multidisciplinario de energía, yo hacía la pregunta específica de cuánto tiempo me tomaba si yo abría una planta nueva de generación de gas natural, Y la contestación fue entre cuatro o cinco o seis años, por los permisos, no por construcción, por permisos. Y pregunté también, ¿cuánto sería si yo tengo una planta existente que le cambio la generación de carbón a gas natural? Y la contestación fue un año o dos años, así que la pregunta que yo le hice en ese momento a AES es si ellos estaban en disposición de cambiar de quema de carbón a convertirlo a gas natural, la contestación fue que sí. Ante esa situación, y obviamente al estar hablando de más de 400 megavatios de energía que no tenemos cómo reemplazarlo en un cierre de esa planta, estamos extendiendo su vida útil cinco años para poder hacer una conversión. Así que no es que vamos a estar promulgando la quema de carbón, no, la meta es cambiar la generación a gas natural, pero utilizando el permiso existente de generación. Así que eso yo no lo puedo hacer hasta que yo no tenga una extensión en ley para como gobierno poder sentarme a negociar y renegociar, en este caso, con AES”, sostuvo.

El Senado aprobó en la noche del lunes, el Proyecto de la Cámara 267, que busca enmendar la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) y la Ley de Política Pública de Diversificación Energética (Ley 82-2010) para enmendar la política pública sobre energía eléctrica.

La medida extiende el uso de carbón como fuente de generación de energía en Puerto Rico en o antes del 31 de diciembre de 2032.

Entre los cambios insertados a la medida -presentada por La Fortaleza- se incluyó lenguaje que establece la reducción en el uso de combustibles fósiles mediante la integración progresiva de energía renovable, mientras la tecnología lo permita y no se comprometa la continuidad del sistema eléctrico.

Además, mantiene el cumplimiento de las metas establecidas para el 2050, particularmente en lo relacionado con la confiabilidad y resiliencia del servicio eléctrico.