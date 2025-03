Georgie Navarro acusa a Thomas Rivera Schatz de “pasarle la mano” a Eliezer Molina

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge “Georgie” Navarro Suárez, cuestionó la actitud que ha tomado el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ante el incidente ocurrido con el senador independiente Eliezer Molina el pasado fin de semana.

Según Navarro, existe una “doble vara” en la prensa y la reacción de la ciudadanía luego del incidente ocurrido con Molina en Culebra, cuando se compara con los incidentes que este también ha enfrentado en el pasado.

“Lamentable que ocurriera eso y mientras más videos salen, uno ve el cuadro y sabe cómo es que esta persona actúa. Pero mira la doble vara, si fuese Georgie Navarro, le estuviesen pidiendo la renuncia mil veces, estuviese en primera plana […] cuando es un estadista, la prensa utiliza a veces, incorrectamente o trata de adelantar sus causas, pero cuando es Eliezer, lo están tratando con palito, pasándole la mano”, expresó en entrevista con Normando Valentín en NotiUno 630.

Igualmente, señaló a Rivera Schatz por simplemente realizar unas expresiones donde lamenta la situación ocurrida con Molina, mientras que contra su persona, se le amenazó con expulsarlo del partido.

“El mismo presidente del Senado me quería pedir la renuncia y expulsarme del partido y lo escuché diciendo -lamento también que Eliezer..-, hello, hay que ser consistentes y cuando Georgie tuvo una situación que no fue lo que ocurrió, todo el mundo me cayó encima”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si el presidente del Senado pudo haber sido más riguroso en sus expresiones sobre el incidente, este respondió: “Claro, que sí”.

“Cuando yo escuché lo que él dijo, tenía que ser más fuerte. Conmigo fue fuerte y yo asumí mi responsabilidad. Con él he visto que le ha pasado la mano”, dijo Navarro.

El senador independiente Eliezer Molina estuvo involucrado en una discusión ocurrida en horas de la noche del sábado, en un local de la isla municipio de Culebra.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico, confirmó que investiga una querella de agresión contra el senador en hechos ocurridos en la calle Pedro Márquez, específicamente en el negocio The Spot.

Según indicó el senador en la querella, este encontraba compartiendo con familiares y amistades en la pizzería Heathers. Posteriormente, se le acercó un hombre identificado como José Arroyo Gómez, de 55 años y residente de Bayamón, quien le invitó al negocio The Spot ubicado al lado de la pizzería.

Una vez en el lugar informó Molina Pérez que, Arroyo Gómez le profirió palabras soeces, ambos salieron del negocio y Molina Pérez posteriormente fue agredido con las manos en el área de la boca.

Arroyo Pérez fue denunciado por el delito de agresión simple y citado posteriormente para la posible radicación de cargos criminales.