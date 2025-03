Francisco recibe buenas noticias: un pronóstico mejorado que apunta que no está en peligro inminente

ROMA (AP) — Francisco se despertó el martes con buenas noticias de sus doctores, que mejoraron su pronóstico y dicen que ya no está en peligro inminente de muerte como resultado de la neumonía bilateral que lo ha mantenido hospitalizado durante casi un mes, la amenaza más larga y grave para su papado de 12 años.

Pero el pontífice argentino, de 88 años, no ha superado aún la crisis. Los médicos siguen siendo cautos y han decidido que siga hospitalizado varios días más para recibir tratamiento, sin mencionar el período de rehabilitación que probablemente necesitará.

Los doctores afirmaron que se mantiene estable y ha consolidado mejoras en los últimos días, según los análisis de sangre y su buena respuesta al tratamiento. Francisco, que padece una enfermedad pulmonar crónica, sigue utilizando oxígeno suplementario durante el día y una máscara de ventilación por la noche para ayudarle a respirar.

En un parte el martes por la mañana, el Vaticano indicó que el papa se despertó alrededor de las ocho de la mañana tras una noche tranquila. El jesuita argentino ha estado durmiendo regularmente en el hospital Gemelli, dado que su hora habitual de despertarse en el Vaticano es alrededor de las 4:30 de la madrugada.

El lunes por la noche, los médicos retiraron su pronóstico “reservado” para el papa, lo que significa que determinaron que ya no estaba en peligro inminente como resultado de la infección respiratoria original con la que llegó al centro el 14 de febrero. Pero mantuvieron la cautela debido a la fragilidad de Francisco y a los riesgos de otras complicaciones.

“En vista de la complejidad del cuadro clínico y la importante situación infecciosa presentada al ingreso, será necesario continuar la terapia médica con fármacos en un entorno hospitalario durante días adicionales”, explicó el comunicado del Vaticano.

Como signo de la mejoría de su salud, Francisco siguió el retiro espiritual vaticano de una semana a través de videoconferencia el lunes, tanto en las sesiones de la mañana como las de la tarde, algo que probablemente continuará haciendo durante la semana.

El retiro, una reunión anual que da inicio a la solemne temporada de Cuaresma de la Iglesia Católica, que desemboca en la Pascua, seguirá hasta el viernes. El Vaticano señaló que el papa participaría “en comunión espiritual” con el resto de la jerarquía, desde la distancia.

Francisco pudo ver y escuchar a Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontificia, pero los sacerdotes, obispos, cardenales y monjas que asistían al retiro en el auditorio del Vaticano no pudieron verlo ni escucharlo a él.

Pasolini está ofreciendo esta semana una serie de meditaciones sobre “La esperanza de la vida eterna”, un tema que elegido mucho antes de que Francisco ingresara en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero con una compleja infección pulmonar.

Francisco, a quien se le extirpó parte de un pulmón cuando era joven, fue hospitalizado a causa de una bronquitis que se había complicado. La infección progresó a una compleja infección del tracto respiratorio y una neumonía bilateral que ha apartado a Francisco de la vida pública y ha suscitado preguntas de futuro.

Pero el pontífice seguía pendiente de todo. El Vaticano dijo que había sido informado sobre las inundaciones en su Argentina natal, envió un telegrama de condolencias y expresó su cercanía a la población afectada.

