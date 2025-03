Rivera Schatz lamenta agresión contra Eliezer Molina pero advierte “hay atrevidos en todos los bandos”

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, lamentó el incidente ocurrido este fin de semana donde el senador independiente Eliezer Molina salió herido tras un alegado altercado con un ciudadano en el municipio de Culebra.

A través de una entrevista radial con la emisora WKAQ 580, Rivera Schatz, señaló que este tipo de actos de violencia no deberían ocurrir, sin embargo, hizo referencia a “bandos” que suelen realizar expresiones y que “si tiran tienen que aguantar”.

PUBLICIDAD

“Es una pena que eso haya ocurrido, lamento mucho que haya un incidente de violencia y mucho menos contra un compañero senador, ni contra nadie, es una lástima que eso ocurra, no debería ocurrir, nuestro llamado a la gente es que más allá de las diferencias que pueda haber, siempre debe haber respeto lo que pasa es que hay gente que no controla sus emociones y creen que los atrevidos están en un solo bando y hay que decirles a todos los audaces a todos los atrevidos, a todos los lengua suelta, que hay atrevidos en todos los bandos y si tiran tiene que aguantar, pero nuestro llamado es que tengan cuidado y que haya respeto, que no hace falta llegar a la violencia”, expresó el presidente senatorial.

Sobre si el Senado intervendrá, este indicó que aún no hay suficiente información sobre lo ocurrido y esperará por el desarrollo de la investigación de las autoridades.

“Hay que esperar a ver cuál será el planteamiento del compañero Eliezer Molina y hay que esperar a ver qué van a hacer las autoridades. Yo desconozco, es muy poco lo que ha salido en la prensa”, añadió.

El senador independiente Eliezer Molina estuvo involucrado en una discusión ocurrida en horas de la noche del sábado, en un local de la isla municipio de Culebra.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico, confirmó que investiga una querella de agresión contra el senador en hechos ocurridos en la calle Pedro Márquez, específicamente en el negocio The Spot.

PUBLICIDAD

Según indicó el senador en la querella, este encontraba compartiendo con familiares y amistades en la pizzería Heathers. Posteriormente, se le acercó un hombre identificado como José Arroyo Gómez, de 55 años y residente de Bayamón, quien le invitó al negocio The Spot ubicado al lado de la pizzería.

Una vez en el lugar informó Molina Pérez que, Arroyo Gómez le profirió palabras soeces, ambos salieron del negocio y Molina Pérez posteriormente fue agredido con las manos en el área de la boca.

Arroyo Pérez fue denunciado por el delito de agresión simple y citado posteriormente para la posible radicación de cargos criminales.

Molina acudió este domingo a sus plataformas digitales para asegurar que un “penepé herido” le “faltó el respeto” y le “lanzó un golpe”.

“Después que nos lanzó el golpe, no sé qué le pasó al señor. Él dice que se dio con el marco de la puerta, algo así, pero le enviamos un saludo caluroso desde acá y le deseamos pronto recuperación. Esas cosas se curan, no sé, con pomada o algo así”, sostuvo.

Posteriormente, aseveró que el individuo portaba un arma de fuego, que se le cayó en medio de la disputa.