Secretario de Asuntos Públicos emplaza a Juan Dalmau y este pregunta: ¿Quién es él?

Luego de que el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, emplazara a Juan Dalmau Ramírez sobre si tenía algo que ver con el documento circulado en Estados Unidos en el cual se proponía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le diera la independencia a Puerto Rico, el secretario general independentista insistió en que no tiene nada que ver con la iniciativa.

“Nosotros emplazamos públicamente al presidente del Partido Independentista y derrotado candidato a la gobernación, Juan Dalmau, a que se exprese si él apoya este tipo de acción, si apoya nuevamente la independencia para Puerto Rico, o si pretende esconder la fórmula de estatus como lo hizo en los pasados comicios electorales”, dijo Torres Montalvo en conferencia de prensa.

Por su parte, Dalmau Ramírez contestó en otra conferencia: “¿Quién es Hiram Torres Montalvo? ¿Es un secretario de prensa? ¿En serio? Yo creo que estuvo en DACO un tiempo y en la lucha libre, pero bueno, es el secretario de Asuntos Públicos”.

Continuó: “Esta iniciativa es de un grupo de personas que, en su carácter individual, de abogados y economistas, han estado haciendo una iniciativa de presentar un documento en la Casa Blanca. Yo tuve un diálogo con Rolando Emanueli hace un tiempo y él me había comentado de una iniciativa de un grupo de ciudadanos que querían impulsar esa idea. Luego de eso, no había tenido ningún tipo de comunicación ni ningún tipo de detalle de cuál era la iniciativa. Quiero dejar claro que esa iniciativa el PIP no está involucrado”.

Dalmau Ramírez mencionó que su propuesta para resolver el estatus es una democrática y, a su entender, esta propuesta no lo es.

El pasado viernes, el diario DailyMail reportó que un supuesto borrador de una orden ejecutiva propone la transición de la Isla a una nación independiente y que proyecta un ahorro de $617.8 mil millones de dólares para Estados Unidos, habría comenzado a circular en el Congreso.

Según el reportaje, el documento de siete páginas, se encuentra en posesión de al menos dos oficinas congresionales y ha sido compartido con el secretario de Estado, Marco Rubio; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y otros funcionarios clave.

Más tarde, el comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Gabriella Boffelli, realizaron comunicaciones por separado donde desmienten la supuesta información reportada por varios medios de comunicación.