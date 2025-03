Policía investiga incidente de agresión contra Eliezer Molina

El senador independiente Eliezer Molina estuvo involucrado en una discusión ocurrida en horas de la noche del sábado, en un local de la isla municipio de Culebra.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico, confirmó que investiga una querella de agresión contra el senador en hechos ocurridos en la calle Pedro Márquez, específicamente en el negocio The Spot.

Según indicó el senador en la querella, este encontraba compartiendo con familiares y amistades en la pizzería Heathers. Posteriormente, se le acercó un hombre identificado como José Arroyo Gómez de 55 años y residente de Bayamón, quien le invitó al negocio The Spot ubicado al lado de la pizzería.

Una vez en el lugar informó Molina Pérez que, Arroyo Gómez le profirió palabras soeces, ambos salieron del negocio y Molina Pérez posteriormente fue agredido con las manos en el área de la boca.

Arroyo Pérez fue denunciado por el delito de agresión simple y citado posteriormente para la posible radicación de cargos criminales.

El Agte. Gregorio Camacho, adscrito al distrito de Culebra, continua con la investigación.

A través de las redes sociales se publicó un video donde se ve al senador tras una alegada discusión con un ciudadano. En el registro se escucha al ciudadano indicarle al senador: “Ya, se acabó. Vete”.

Luego se ve al senador salir del negocio acompañado por una fémina.

El pasado viernes, el senador independiente fue uno de los presentes en las vistas públicas en la Casa Alcaldía de Cabo Rojo donde se discutió el Proyecto Esencia, una propuesta de desarrollo de residencias en el municipio.

Durante su ponencia en la casa alcaldía de Cabo Rojo , el senador independiente, cuestionó que en el borrador de declaración de impacto ambiental no contiene estudios de suelo, cálculo de volumen hídrico, entre otros análisis para medir cómo afectaría el proyecto a los recursos naturales.

Del mismo modo, Molina señaló que el complejo de viviendas afectaría la economía del municipio de Cabo Rojo. El senador también destacó que este tipo de desarrollo provocará en la sociedad efectos como los que se viven en otros municipios como Dorado, donde los ciudadanos puertorriqueños tienen que ir hasta otros pueblos para disfrutar de sus playas y recursos naturales.

“Quien pagará las consecuencias será cada una de las personas que no va a pode volver a llevar a sus hijos allí, las personas que utilizan estas áreas para el entretenimiento, no quiero ver las calles de la plaza de Cabo Rojo con un montón de vehículos 4x4 con héroes nacionales wheeliando por todos estos lugares porque ya no tienen un espacio de entretenimiento y cuando uno hace un balance entre el desarrollo económico y la protección del medioambiente, es de eso de lo que estamos hablando, no estamos hablando de que el desarrollo económico es la acumulación de dinero, el mayor desarrollo al que puede aspirar una sociedad es a la felicidad de los humanos en armonía con el medioambiente. Si algo distingue a Cabo Rojo es que es de los pocos rincones que nos quedan donde puede venir a disfrutar libremente en armonía con el ambiente fuera de la jungla de concreto. Y si no me creen, ¿Por qué no desarrollan ellos ese proyecto en Bayamón? Están aquí porque anhelan la paz que ustedes tienen”, expresó.