Pedro Julio Serrano se opone al Proyecto Esencia en Cabo Rojo

El activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano, se opuso este domingo al Proyecto Esencia, que se pretende desarrollar en Cabo Rojo.

“Como alguien que residió en Cabo Rojo por varios años, me opongo a un proyecto que pondría en peligro nuestros más preciados recursos naturales. El desarrollo económico no se tiene que reñir con la conservación de nuestras reservas, patrimonio arqueológico y playas. Hay maneras de hacerlo sin el impacto ambiental que este proyecto tendría”, aseveró Serrano en declaraciones escritas.

El portavoz de Puerto Rico Para Todes y Orgullo Boquerón se unió al coro de voces que se oponen a este proyecto por el impacto que tendría sobre el ambiente, los recursos naturales y el patrimonio arqueológico.

“Confío en que las autoridades no den paso a un proyecto que vulnera nuestro ambiente y que podría destruir ecosistemas en 1,549 cuerdas de altísimo valor ecológico, arqueológico, social y estético en Cabo Rojo. La verdadera esencia está en proteger nuestra historia, nuestros recursos y nuestra identidad”, concluyó Serrano.

El pasado viernes, el alcalde del ayuntamiento, Jorge A. Morales Wiscovitch, se expresó a favor del proyecto.

Bajo la protestas de algunas personas que no habían podido deponer, el alcalde expresó: “Estoy de acuerdo que esté como con cualquier otro proyecto en el municipio y estoy de acuerdo que esté como cualquier otro proyecto de construcción de Puerto Rico.”

Por otro lado, el senador independiente Eliezer Molina denunció la falta de documentación sobre el impacto ambiental que tendría el Proyecto Esencia que se propone para el municipio al mismo tiempo que destacó que los efectos del complejo de hospedaje afectarán la calidad de vida de los puertorriqueños.

Durante su ponencia, el legislador cuestionó que en el borrador de declaración de impacto ambiental no contiene estudios de suelo, cálculo de volumen hídrico, entre otros análisis para medir cómo afectaría el proyecto a los recursos naturales.

Del mismo modo, Molina señaló que el complejo de viviendas afectaría la economía del municipio de Cabo Rojo. El senador también destacó que este tipo de desarrollo provocará en la sociedad efectos como los que se viven en otros municipios como Dorado, donde los ciudadanos puertorriqueños tienen que ir hasta otros pueblos para disfrutar de sus playas y recursos naturales.

“Quien pagará las consecuencias será cada una de las personas que no va a pode volver a llevar a sus hijos allí, las personas que utilizan estas áreas para el entretenimiento, no quiero ver las calles de la plaza de Cabo Rojo con un montón de vehículos 4x4 con héroes nacionales wheeliando por todos estos lugares porque ya no tienen un espacio de entretenimiento y cuando uno hace un balance entre el desarrollo económico y la protección del medioambiente, es de eso de lo que estamos hablando, no estamos hablando de que el desarrollo económico es la acumulación de dinero, el mayor desarrollo al que puede aspirar una sociedad es a la felicidad de los humanos en armonía con el medioambiente. Si algo distingue a Cabo Rojo es que es de los pocos rincones que nos quedan donde puede venir a disfrutar libremente en armonía con el ambiente fuera de la jungla de concreto. Y si no me creen, ¿Por qué no desarrollan ellos ese proyecto en Bayamón? Están aquí porque anhelan la paz que ustedes tienen”, afirmó.

Del mismo modo, enfatizó en el efecto que tendrá en la economía de los pequeños comerciantes en la zona.

“Terminarán con una ciudad abandonada, desalojada, donde destruyeron la economía interna, donde los que vendían pastelillos ya no van a estar ahí, incluso los lugares de entretenimiento porque estas personas que se van a mudar ahí, se los voy a decir en español, no son la mitad de nosotros, no son como nosotros, no comen nosotros y no viven como nosotros, vayan a Dorado, no hay parque de pelota, no hay cancha de baloncesto, un supermercado y cuando hace un cen so poblacional apunta a los extranjeros cuando tienen que ir a la playa, tienen que ir a Vega Alta, porque se quedaron con nuestro país”, añadió.

Molina aseguró que impedirá el desarrollo del proyecto con manifestaciones parecidas a las que ha realizado en otras partes de la Isla, donde se ha atentado contra los recursos naturales. Además, alertó sobre la “desgracia” que podría ocurrir con el impacto ambiental que provocaría el desarrollo del proyecto.

“Ustedes tienen uno de los municipios más secos y sobre una falla geológica, añadir ese esfuerzo sobre un suelo sin capacidad de sustentación, ubicado sobre una falla geológica, va a crear una desgracia, donde está en peligro mi gente y eso no se lo voy a permitir ni a ellos ni a ustedes”, sostuvo.

El activista detalló que solicitará información sobre estudios del terreno donde se pretende realizar el desarrollo y confirmar si en el área existe un acuífero que discurra por el área impactada.

Igualmente, aseguró que se “amarrará” en el área en forma de protesta para impedir su progreso.

El año pasado, la compañía global de inversión inmobiliaria Reuben Brothers junto a la firma Three Rules Capital presentaron un plan para el desarrollo multimillonario de turismo y vivienda en el municipio de Cabo Rojo.

La inversión de más de $2 mil millones de dólares en el área prevé hasta 500 llaves de hoteles de lujo y hasta 900 residencias turísticas de marca, mientras que se espera que genere más de 2,000 puestos de trabajo.

Esencia cuenta con algunos de los operadores hoteleros más exigentes del mundo, como Aman Group, Mandarin Oriental Hotel Group y Rosewood Hotels & Resorts.

En un predio de más de 2,000 acres de tierra, el plan incorpora dos campos de golf, senderos para caminatas y ciclismo, spa y bienestar, clubes deportivos y para deportes de raqueta, centro ecuestre, una escuela bilingüe de Kínder a Duodécimo Grado, un centro de salud y atención de emergencia, dos centros de comunidad, así como acceso a la playa y servicios para residentes, huéspedes del hotel y el público y la comunidad en general.