Arrestan a mujer que solicitó ayuda tras supuestamente recibir paliza de un amigo

La Policía de Puerto Rico llevó a cabo el arresto de una mujer identificada como Dessian Rodríguez, tras esta alegadamente haber sido agredida por un amigo en un negocio llamado “El Batey” en la isla de Culebra.

Inicialmente Rodríguez publicó en sus redes sociales un mensaje pidiendo ayuda tras la supuesta golpiza que había recibido de parte del hombre con el que se encontraba compartiendo en el negocio tras un altercado entre ambos.

“Necesito ayuda me acaban de dar una pela en culebra por poco me matan mi amigo Jonathan Lopez me dejo arroya y los guardias por poco me arrestan a mi mientras a mi agresor le regalaban cigarrillos. Les juro por mis hijas que no hice mada un “amigo” me hizo esto DIOS MIO no entiendo. Estoy sola en la isla y toda la cara llena de puños. Necesito abogad@. Ayúdenme!!!!!!”, escribió Rodríguez en su cuenta de Facebook.

No obstante, según detalló el director del CIC de Fajardo, Luis Rivera en entrevista con Telenoticias, el hombre involucrado en el argumento con Rodríguez alega que él es la víctima en los hechos y la mujer lo agredió a él. Por esta razón, el hombre procedió a realizar una querella contra la misma.

Asimismo, el director indicó que ambos eran una pareja romántica en el pasado pero actualmente solo son amigos.

Luego de los hechos, los involucrados fueron llevados a un CDT en la isla municipio, y posteriormente Rodríguez fue arrestada.

La policía se encuentra evaluando el caso para definir si se estará llevando a cabo una radicación de cargos.