Coalición 8M se moviliza por los derechos de las mujeres y migrantes en Puerto Rico

En el día de la mujer trabajadora, la Plaza Antonio R. Barceló de Barrio Obrero, Santurce, fue el epicentro de una concentración convocada por la Coalición 8 de Marzo (C8M), un colectivo integrado por organizaciones feministas, sindicales, sociales, profesionales y políticas, así como personas en su carácter individual.

Con el lema “Diversas, combativas y unidas en resistencia”, el evento buscó reafirmar su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos humanos, poniendo en el centro la lucha de las mujeres migrantes en Puerto Rico.

Para directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, Liza Gallardo Martín es importante la movilización ante las recientes movidas del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y nos estamos convocando en Barrio Obrero principalmente porque queríamos demostrarle a la comunidad migrante en Puerto Rico que las feministas y las organizaciones de mujeres les estamos apoyando, de que estamos solidarios y solidarias con lo que está sucediendo en el país. Ustedes saben que en la remontada de persecución de parte del presidente Trump ha habido una persecución durísima contra las personas migrantes y las personas en Puerto Rico no están acostumbradas a ver estos entourages de federales llegando a las comunidades a detener personas, de hecho, discriminándoles por perfilamiento racial inclusive”, informó Gallardo Martín.

El evento incluyó una dedicatoria especial a la activista María Torres, fundadora del grupo Barrileras del 8M, así como a todas las mujeres migrantes. La Coalición exigió el fin de la criminalización de las personas migrantes, la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso a la salud, educación y trabajo digno, así como la protección de sus derechos laborales.

“Estamos reclamando el cese a la persecución, que el Estado tome unas acciones concretas para no apoyar las agencias federales y que dejen a las personas inmigrantes vivir su vida aquí en Puerto Rico”, enfatizó Gallardo Martín.

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón expresó su preocupación por la situación de la comunidad migrante, señalando la creciente vulnerabilidad ante las políticas migratorias implementadas.

“Estamos aquí en la Placita Barceló, que ha sido uno de los lugares más golpeados por migración, donde están la mayor cantidad de personas migrantes, y sabemos que muchas están en estatus migratorio irregular y han sido muy golpeadas. En el día de hoy estamos en solidaridad, estamos apoyando a la comunidad migrante, especialmente a las mujeres trabajadoras y migrantes. Estamos reclamando el cese de las redadas, las persecuciones, que sea una reforma migratoria justa”, destacó.

Grullón, además, hizo un llamado a la comunidad migrante a buscar apoyo y denunciar situaciones de violencia y precariedad. De hecho, Gallardo Martín contó que se ha mostrado necesidad en centros escolares, los cuales han sufrido la ausencia de sus estudiantes debido a una posible situación de indocumentación.

“Le queremos hacer un llamado a las mujeres que sabemos que no están yendo a los tribunales. Sabemos que tienen miedo, que tienen temor de ir a la policía, que por favor, que su vida está por encima de todo. Si está pasando una situación, que llame al centro, que llame, que nosotros la acompañamos, que vamos con ella, porque su vida está primero que todo”, continuó Grullón.

La jornada de movilización también incluyó denuncias sobre la crisis humanitaria en Palestina y el impacto de las políticas conservadoras en la isla. La Coalición reafirmó su rechazo a las restricciones al aborto y la falta de acción gubernamental ante el aumento de feminicidios y transfeminicidios.

“Estamos solicitándole también al Estado que tome unas acciones ya concretas en torno a los feminicidios y los transfeminicidios. Otro de los reclamos que estamos haciendo es el cese al fuego en Palestina”, añadió Gallardo Martín.

Asimismo, las críticas a la administración local y su relación con las políticas migratorias federales también estuvieron presentes en la manifestación. Gallardo Martín señaló que “la gobernadora no ha hecho, no se ha manifestado en favor de las personas migrantes en Puerto Rico. Ha dicho inclusive que podría colaborar de alguna manera con las fuerzas federales en torno a ofrecer datos de las personas. Sabemos o se nos ha dado información de que listas en las escuelas se han provisto para saber qué estudiantes no tienen esos documentos al orden o sus padres no tienen sus documentos al día en términos de la permanencia en el país”.

“Este va a ser un año de resistencia, va a ser un año de estar en la calle, va a ser un año de levantar la voz. Seguramente no adelantemos derechos este año, lamentablemente, pero no nos vamos a quedar callados y no vamos a dejar que retrocedamos porque aquí se han ganado muchísimos derechos que nos tocan”, concluyó Gallardo Martín.