Qué saber sobre el cierre de oficinas de Seguro Social impulsado por la agencia de Musk

Los recortes generales en la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) generan preguntas sobre cómo podrían verse afectadas las prestaciones de millones de beneficiarios.

Entre los posibles cambios se encuentra el despido de más de 10% de la fuerza laboral de la agencia y el cierre de docenas de oficinas en todo Estados Unidos. Todo esto forma parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), inspirado por el asesor de Trump, Elon Musk.

PUBLICIDAD

El cierre de algunas de las oficinas de atención al público que serán eliminadas ya estaba programado debido a su falta de uso. La SSA afirma que se está consolidando el trabajo en otros sitios no públicos que están en proceso de cierre.

Este es un vistazo a los recortes en la agencia, que atiende a más de 70 millones de estadounidenses, y los posibles efectos para los beneficiarios:

¿Se cerrará la oficina del Seguro Social cerca de mi casa?

En su sitio web, el DOGE menciona 47 oficinas de campo de la Administración del Seguro Social que serán cerradas en todo Estados Unidos, muchas de las cuales se concentran en el sur y en el sureste del país.

Un portavoz de la agencia dijo la semana pasada que la mayoría de los contratos de arrendamiento que no se están renovando se usaban para alquilar espacios utilizados para audiencias en persona, sitios que ya no son necesarios debido a que, actualmente, la mayoría de las audiencias se realizan de manera virtual. En el año fiscal 2024, según la SSA, 20% de esas oficinas no realizaron ninguna audiencia en persona.

El cierre de algunas de las otras propiedades ya estaba programado, o ya se consolidaba de todos modos, señaló el portavoz, y añadió que la agencia trabaja con la Administración General de Servicios “para revisar nuestros arrendamientos y garantizar que se utilicen de manera eficiente.”

PUBLICIDAD

Según la Administración del Seguro Social, la agencia tiene alrededor de 1,200 oficinas de campo en todo Estados Unidos.

¿Se reducirán mis prestaciones del Seguro Social?

No necesariamente, pero los defensores han afirmado que las reducciones en la agencia provocarán una disminución en los servicios.

Los 72.5 millones de beneficiarios del Seguro Social de todo el país incluyen a jubilados y menores que reciben prestaciones de jubilación y discapacidad.

Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado, caracterizó los recortes de Musk a la agencia como esfuerzos para “atacar la base de la red de seguridad social de Estados Unidos.”

El Seguro Social es uno de los programas sociales más grandes y populares de la nación. En una encuesta realizada en enero por The Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos se encontró que dos tercios de los adultos en Estados Unidos piensan que el país gasta muy poco en seguridad social.

El programa enfrenta una quiebra inminente si el Congreso no aborda el problema. En el informe presentado por los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare en mayo de 2024 se establece que los fondos fiduciarios del Seguro Social —que cubren a los beneficiarios por vejez y discapacidad— no podrán pagar prestaciones completas a partir de 2035. Entonces, el Seguro Social solo podrá pagar 83% de los beneficios.

¿Qué pasa con los despidos de empleados del Seguro Social?

A principios de esta semana, una persona familiarizada con los planes de la agencia, pero no autorizada a hablar públicamente sobre ellos, dijo que la Administración del Seguro Social se preparaba para despedir al menos a 7,000 personas de las 60,000 que componen su fuerza laboral.

Según el Centro de Políticas de Presupuesto y Prioridades, la administración del programa representa menos de 1% de los ingresos que lo financian.

Los defensores y los legisladores demócratas han advertido que los despidos y los recortes en la agencia reducirán su capacidad para atender a los beneficiarios de manera oportuna.

En una carta enviada el mes pasado a la administradora interina del Seguro Social, Michelle King, la senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, escribió que la oficina de audiencias de White Plains en su estado tiene 2,000 casos pendientes, y añadió que “los beneficiarios tendrán que viajar entre 24 y 135 millas” para llegar a otra oficina si aquella se cierra.

¿Qué ha dicho el gobierno de Trump sobre el Seguro Social?

En un episodio del podcast de Joe Rogan que se emitió el mes pasado, Musk calificó al Seguro Social como “la mayor estafa Ponzi de todos los tiempos.”

Pero Trump, quien durante su campaña presidencial prometió no hacer modificaciones al programa, ha dicho constantemente que no habrá cambios en las prestaciones. Desde su elección en noviembre, el republicano ha reiterado esos comentarios, diciendo que las prestaciones del Seguro Social “no se tocarán” y “solo se fortalecerán”.