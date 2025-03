Fallece joven de 17 años que resultó herido tras accidente en Isabela

Un joven de 17 años que resultó gravemente herido tras un accidente de tránsito en Isabela, falleció hoy, jueves, informó su madre, Janice Vega.

Fue a través de la red social Facebook que Vega confirmó la triste noticia: “Por este medio con mi corazón hecho pedazos quiero notificarle a todas esas hermosas personas que no me han soltado de la mano y se han mantenido todos los días preguntando por mi hijo sobre su condición, que Yadiel ya no está con nosotros”.

“Yadiel comenzó su vida eterna agarrado de la mano de nuestro padre todo poderoso. Mi niño dejo su cuerpo para convertirse en un ángel eterno y así lo tengo que aceptar aunque me duela. No existe consuelo alguno por lo que yo y mi familia estamos pasando. Solo me resta decir GRACIAS”, añadió.

El accidente, que involucró tres vehículos de motor, ocurrió a las 10:15 de la noche del sábado, en la carretera 2, cerca del local Criollo Sándwich, en jurisdicción de Isabela.

Según informó la Policía, mientras Steven Fernández Camacho, de 26 años y residente de Isabela, conducía el vehículo Subaru, Impresa, color blanco por la citada vía de rodaje, lo hacía a una velocidad mayor a la permitida por ley.

Por tal descuido y negligencia, impactó con la parte frontal a la parte lateral izquierda del auto Hyundai, Venue, colo negro, que transitaba por el carril izquierdo y era conducido por Amanalee Vélez Santiago, de 36 años y residente del Estado de Texas.

Acto seguido, el auto Subaru, continuó la marcha hacia la derecha e impactó el vehículo Toyota, Corolla, color negro, en la parte posterior y conducido por un menor de 17 años, residente de Aguada, quien transitaba por el carril de desaceleración.

Tras la colisión, este último resultó con heridas de gravedad, siendo llevado a una institución hospitalaria de la región, donde se le realizó la prueba de alcohol por sangre.

Los otros dos conductores fueron transportado al cuartel de la citada división y se le realizó las pruebas de alcohol por aliento a Fernández Camacho, arrojó 0.072% y Vélez Santiago, arrojó 0.031% de alcohol en su organismo.

El agente José G. Montalvo Santiago supervisado por el sargento José Cordero Quiñones, se hizo a cargo de la investigación, en unión al fiscal José I. Rivera Loperena.