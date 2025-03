Desmienten noticia sobre alegada propuesta para independizar a Puerto Rico

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, realizaron comunicaciones por separado donde desmienten la supuesta información reportada por varios medios de comunicación sobre un memorando a favor de la independencia de Puerto Rico.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el comisionado residente catalogó como “risible” la supuesta noticia sobre el memorando, que el Daily Mail, aseguró estaba siendo evaluado pro el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Según Hernández, este se comunicó con la oficina de uno de los congresistas mencionados en el reportaje y el confirmaron que no habían recibido información o documentos sobre la independencia de Puerto Rico, solo un memorando que catalogó como “Cuca Gómez”, ya que la propia persona que lo realizó, lo ha estado circulando.

“En ese artículo de ese periódico, de poquísima credibilidad mencionan que el memorando está en posesión de dos congresistas, de inmediato, como tenemos buena relación con uno de esos dos congresistas le envié un mensaje, mi oficina contactó a la oficina de ese congresista y le dijeron que no han recibido absolutamente nada, de hecho, buscaron en su correspondencia a ver su había algo sobre la independencia de Puerto Rico y se toparon con emails del memorando Cuca Gómez”, explicó el comisionado residente.

Del mismo modo, aseguró que no se están dando movimientos a favor de la independencia para Puerto Rico en Casa Blanca ni el Congreso de los Estados Unidos.

“Mantengan la calma, aquí no está ocurriendo absolutamente nada hoy, no hay ningún tipo de acción de Casa Blanca para independizar a Puerto Rico, primero no lo puede haber, porque bajo la constitución estadounidense quien único puede darle la independencia a Puerto Rico sería el congreso y bajo cualquier noción básica de democracia para que eso suceda, los puertorriqueños tendrán que pedirla, los puertorriqueños nunca han pedido y no se vislumbra que pedir en un futuro cercano su independencia”, explicó.

“Para desmentir este rumor absurdo, usen el sentido común, cómo es que un presidente que está hablando de adquirir más territorio, de reconquistar el canal de Panamá de adquirir Groenlandia, va a proponer salir de Puerto Rico, esto es absurdo en todos los niveles”, añadió.

Por su parte, la directora de PRFAA, también realizó expresiones asegurando que la información es falsa.

“No existe evidencia alguna que respalde estos alegatos. Cualquier insinuación sobre un plan secreto para forzar la independencia de Puerto Rico es completamente falsa y solo busca desinformar y desviar la atención del verdadero problema: nuestro estatus”, afirmó Boffelli.

Igualmente, destacó que este tipo de controversias son consecuencia de la indefinición política que enfrenta Puerto Rico bajo su actual estatus territorial, “Mientras continuemos bajo el actual estatus, estaremos expuestos a especulaciones y decisiones tomadas sin la plena participación de los puertorriqueños. Es por eso por lo que, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón, seguimos firmes en nuestra lucha por la estadidad, mandato otorgado por el pueblo en las pasadas elecciones. Solo con la estadidad lograremos la igualdad plena y el respeto que nuestro pueblo merece”, concluyó.

El diario DailyMail reportó más temprano que un supuesto borrador de orden ejecutiva que propone la transición de Puerto Rico a una nación independiente y que proyecta un ahorro de 617.8 mil millones de dólares para Estados Unidos habría comenzado a circular en el Congreso.

Según el reportaje, el documento, de siete páginas, se encuentra en posesión de al menos dos oficinas congresionales y ha sido compartido con el secretario de Estado Marco Rubio, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, la jefa de Gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles y otros funcionarios clave.