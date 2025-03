Todo listo para Kilómetros De Cambio que salvan vidas

Por segundo año consecutivo la organización sin fines de lucro, Kilómetros De Cambio celebrará un relevo por todo Puerto Rico durante tres días para hacer un llamado a la alianza de país con la aspiración de erradicar la violencia doméstica y recaudar fondos para los albergues que trabajan con las mujeres y sus hijos víctimas de este problema.

En Puerto Rico existen cerca de ocho centros de ayuda para mujeres, que actualmente ven sus servicios amenazados ante el posible recorte de fondos federales anunciado por el presidente Donald J. Trump. Ante esto, la iniciativa Kilómetros De Cambio busca ser “la voz de las mujeres” según su presidenta, Deborah Maldonado.

“Kilómetros de cambio es la voz de las mujeres que murieron sin haber podido pedir ayuda. Kilómetros de cambio es la voz de los albergues que salvan vidas todos los días, muchas veces sin recursos, con fondos congelados, con puertas que pueden ser cerradas en cualquier momento. Kilómetros de cambio es la voz de las directoras de los albergues, mujeres valientes que han convertido su vida en un escudo humano para proteger a quienes no tienen a dónde ir”, expresó en conferencia de prensa sobre el evento que se celebrará del 16 al 18 de mayo.

En su primera edición, la carrera de relevos recaudó 183,000 dólares con 27 mujeres embajadoras; este año buscan superar esa suma con 53 mujeres al frente de cada tramo. También por primera vez contarán con Gil López y Jacky Fontánez como madrinas a la presentadoras y animadoras.

Además, el emblemático Maratón San Blas en su edición número 63 fue dedicado a Kilómetros de Cambio donde lograron recaudar 5,000 dólares durante la histórica carrera que, para el presidente de la junta de directores, Einar Ramírez López “es un privilegio”.

“Para el Maratón San Blas es un privilegio más que una aportación para nosotros es una responsabilidad el país tiene que asumir responsabilidades los ciudadanos a veces pasamos por altos cosas que pasan porque no nos pasan a nosotros mientras no me toque a mi familia, pues todo está bien, mientras no me toque a mí todo está bien. En el Maratón San Blas decidimos hacer algo”, comentó.

Por otro lado, la sobreviviente de violencia doméstica, Elizabeth Andújar, detalló su testimonio e hizo hincapié en la importancia de estos albergues.

“Soy sobreviviente de violencia agresiva y muy temprano me convertí en sobreviviente siendo muy joven y cuando yo llegué a Casa Julia ese día iba a morir en manos de mi agresora y por eso yo siempre digo si Casa Julia no existiera tampoco yo soy un vivo ejemplo de que los albergues transforman y salvan vidas definitivamente ese día que yo llegué él me iba a matar no pudo hacerlo porque gracias a Dios Casa Julia abrió sus puertas. Hoy la existencia de estos espacios está en peligro y cerrar un albergue es condenar a muchas mujeres a una muerte anunciada”, relató.

Por su parte, Elena Ramírez, directora ejecutiva de La Casa Protegida Julia de Burgos, expuso la labor de los albergues en Puerto Rico.

“La carrera para combatir la violencia de género de nuestros espacios es todos los días, así que lo damos todo, ponemos en el centro de lo que hacemos a nuestras sobrevivientes, a sus hijos e hijas para que cuando lleguen a nuestros espacios puedan dar ese respiro. Ahí uno dice, vale todo lo vale todo por ese respiro. Nos reunimos para confirmar un compromiso, un compromiso de la esperanza que nos mueve a trabajar juntos y juntas por ese Puerto Rico que tiene que ser libre de violencia”, destacó.

La alianza de Kilómetros de Cambio ya cuenta con el apoyo de diversos sectores como la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, alcaldes y alcaldesas de San Juan, Caguas, Ponce y Cataño por donde se realizará la carrera, empresas, pequeños y medianos negocios, organizaciones deportivas y artistas. Para inscribirse, las personas pueden seguirlos en sus redes como Kilómetros de Cambio.