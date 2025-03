“Solo quiero cumplir”: Testimonio de madre que perdió la custodia de su hijo

En una batalla legal que tomó un giro inesperado, María (nombre ficticio) perdió la custodia de su hijo sin que se realizara una vista. Así lo contó la madre, cuya identidad real protegemos por el mismo proceso legal.

La mujer tuvo a su hijo hasta los seis años, pero todo cambió cuando su exesposo y padre del menor, solicitó la custodia en corte.

Previamente María sufrió una depresión por lo que describió como “un fuerte proceso de divorcio”. Su niño tenía tres años.

En la fase final del divorcio, el padre alegó que la mujer “no tenía las capacidades para tener a su unigénito”. En ese momento, el niño tenía seis años.

El padre alegó que la madre fue negligente debido a que trabajaba mucho y el niño permanecía bajo el cuidado de personas de confianza. En aquel momento, la joven estudiaba de día y trabajaba de noche. Llegaba al hogar aproximadamente a medianoche.

“Él decide que yo no soy una buena mamá. Que yo maltrato a mi hijo emocionalmente y físicamente. Como si yo no tuviera las capacidades protectoras, pero según la psicóloga que evalúa el caso en el tribunal, mamá tiene las capacidades protectoras. Sin embargo, el trabajador social dice que no. La recomendación es que le den la custodia a papá”, detalló la madre.

“El niño no tenía maltrato físico. El niño no tenía maltrato emocional. Ahora mismo tú le preguntas y el nene dice que solamente quiere estar con mamá”, agregó.

De hecho, la mujer expresó que notó “algo extraño” del trabajador social, debido a que identificó que solamente incluía características negativas de la varias investigaciones maternales en su informe, mientras en el informe paternal, solo realizó una investigación.

“Hasta la psicóloga se sorprendió [...] Igual cuando hablé con mi mamá, me dijo que lo único que pudo decir es que yo era impulsiva, lo cual es real, pero que he mejorado un montón. La trabajadora social simplemente puso ‘Mamá expresa que su hija es impulsiva’, no que mejoró”, sostuvo.

En el proceso legal, la madre indicó que tuvo problemas con su entonces abogada, por lo que ésta salió del caso. Mientras tanto, contrató un trabajador social para que impugnara el informe previo. “Al no tener abogada, esa impugnación nunca se da. Gasté $4,000 que se fueron por la borda”, relató.

Por determinación del tribunal, el niño debía vacacionar con su papá. “Hicimos un acuerdo entre nosotros, pero él compró el pasaje de ida y nunca el de vuelta. Yo no entendía por qué, y aún así yo permití que el niño fuera”, agregó.

Tras dos semanas, lo que sí recibió fue una carta de un juez externo, en la que se ordenaba al padre a compartir detalles del nuevo estatus del menor. “De momento me llega una orden del juez ordenándole a papá que diga la escuela donde va a estudiar, su dirección, dónde el nene va a estar ubicado... Así es que yo me entero que a mí me quitaron a mi hijo”, narró.

Sin abogada, audiencia, ni aviso previo sobre el cambio de custodia, en solo segundos, la madre perdió la potestad de su hijo.

“No me despedí de mi hijo. Mi hijo no se despidió de mí. Mi hijo no sabía que iba para allá a vivir. Mi hijo va porque va de vacaciones y quiere regresar a casa. E incluso me decía ‘mamá, yo no quiero estudiar aquí. Yo quiero regresar a Puerto Rico’”, contó.

“Conseguí la abogada con la que estoy actualmente. Ella es la que ha estado desde hace como un año aproximadamente litigando el caso. En este proceso han habido muchos atropellos. Porque ha habido mucha alineación parental, la cual no se puede comprobar porque según ellos el nene tiene que odiarme. Y el nene no me odia, el nene me ama, el nene muestra felicidad de estar con mamá”, continuó.

Su hijo lleva aproximadamente dos años con el padre y ya tiene ocho años. La madre aseguró que cuenta con un horario de llamadas controlado por el padre o la madrastra. “Yo he llevado esto tantas veces al tribunal y a mí nunca se me escucha. Siempre salgo yo como una impulsiva que le dice cosas por querer luchar, y papá siempre sale bien”, precisó.

La madre ahora cuenta con un trabajo a tiempo completo. Describió que está “económicamente estable” y con “más flexibilidad para compartir tiempo de calidad con su hijo”. Contó que se le hizo un investigación al ambiente del niño en el hogar parental, el que describe como un lugar con “mucha enajenación”. “Yo quiero que mi hijo regrese a mi casa porque yo estoy viendo que no es feliz”, culminó.

La mujer hizo un llamado para que otras madres que estén pasando por situaciones similares se hagan escuchar y relaten sus historias, aunque sea en forma anónima.

Si conoces a alguien que se identifique con este artículo y desee compartir su historia, puede escribir a fabiana.delpin@metro.pr.