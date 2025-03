Kilómetros de Cambio invita a unirse a alianza contra la violencia doméstica

En la Semana de la Mujer, la organización Kilómetros de Cambio hizo un llamado al Gobierno, la Legislatura, las empresas privadas, el tercer sector, y la ciudadanía en general a unirse a la alianza de país que ya comenzó para erradicar la violencia doméstica.

Deborah Maldonado, presidenta de la organización, expresó lo siguiente: “Mujeres y hombres, con el apoyo de todos los sectores, podemos avanzar paso a paso a construir un futuro sin temor ni violencia. Juntos somos imparables y no es cierto que tenemos que resignarnos a que continúen asesinando a nuestras mujeres sin poder hacer nada. Las víctimas de violencia que temen por sus vidas tienen la opción de escapar del peligro yendo a un albergue de emergencia”.

“Todos los sectores, desde el Gobierno, las empresas y los ciudadanos podemos hacer algo importantísimo: aportar donativos para que esos albergues, ahora amenazados con recortes de fondos, estén abiertos y puedan salvar vidas. Vamos a correr para apoyar a los albergues, para un mañana sin miedo. Cada paso cuenta para las mujeres sobrevivientes de violencia y sus hijos, para menores abusadas en un Hogar de niñas que respaldamos. Así les cambiamos sus vidas”, agregó.

Precisamente, Kilómetros de Cambio se unió a Medio Maratón San Blas para recaudar fondos para los albergues de sobrevivientes de violencia de género y sus hijos.

Del 16 al 18 de mayo, 53 mujeres realizarán una carrera de relevo durante tres días, con los corredores que se les unan en cada tramo, con el fin de recaudar fondos para la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género.

La alianza contra la violencia doméstica de Kilómetros de Cambio, que inició el pasado año, ya cuenta con el apoyo de diversos sectores como la Red; la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM); alcaldes y alcaldesas de municipios como San Juan, Ponce, Caguas y Cataño por donde se realizará la carrera; empresas; cooperativas; medianos y pequeños negocios; bufetes de abogados;organizaciones deportivas; medios de comunicación; deportistas; y artistas.

En conferencia de prensa, se divulgaron detalles de la carrera de este año por todo Puerto Rico y hubo testimonios de sobrevivientes que estuvieron en albergues.

Elizabeth Andújar, sobreviviente de violencia doméstica y quien ahora es diseñadora de interiores y “neurocoach”, planteó: “Yo llegué a un albergue a los 18 años con mi hijo en brazos. A mí me iban a matar ese día. Él tenía un arma y yo estaba amenazada. Inventé una cita médica y me escapé a Casa Protegida Julia de Burgos. Si no existiera Casa Julia yo tampoco. Un albergue es la diferencia entre ser una estadística de feminicidio o tener una segunda oportunidad. Cerrar un albergue por falta de fondos es condenar a una mujer y sus hijos a una muerte anunciada”.

La animadora y comunicadora Gil Marie López, quien será la madrina del evento este año, explicó que “la violencia doméstica es un asunto importante que no podemos ignorar. Me ha tocado de cerca por personas y amistades que han pasado por esa situación de violencia y han necesitado ayuda. Yo soy madre de tres hijas que en el futuro serán mujeres y no quiero que estén en desventaja en un mundo violento. Hay que apoyar a los albergues que salvan vidas y crear conciencia para dejar una huella con este movimiento de Kilómetros de cambio”.

Al igual que López, otros presentadores de televisión como Jacky Fontánez, Alex DJ, Pepe Calderón y la cantautora Terranova, que escribió la canción “Libertad” como tema del evento, se han unido como aliados de Kilómetros de Cambio y participarán de la carrera.

Coraly León, presidenta de la Red de Albergues, indicó: “El año pasado los albergues protegieron las vidas de 589 sobrevivientes y menores que acogimos en su momento más vulnerable. Son mujeres que se escaparon de morir en otro feminicidio, niños y niñas que no perdieron a sus mamás. Este evento es muy importante porque los albergues hacen una labor de salvar vidas todos los días pero no contamos con fondos recurrentes. En un contexto donde hay incertidumbre con los fondos federales que regularmente los albergues utilizan para poder funcionar, Kilómetros de Cambio toma aún más relevancia”.

La presidenta de Kilómetros de Cambio destacó que “el apoyo de nuestra gente ha sido enorme en apenas un año. Cada vez que tocamos una puerta alguien nos cuenta historias de cómo en su familia cercana, vecinos o amistades, alguien que conocen ha experimentado la violencia doméstica o el terrible dolor de una mujer asesinada por su pareja. Eso me confirma que este movimiento era necesario y tenemos que unirnos para lograr un Puerto Rico distinto por nuestras mujeres, por nuestras hijas”.

En el primer evento de 2024 se recaudaron más de $180 mil dólares para los nueve albergues de la Red. Este año desean superar esa cantidad y ayudar además a un Hogar de niñas maltratadas.

Quienes deseen comunicarse con Maldonado pueden escribirle a kilometrosdecambio@gmail.com o a través de las redes sociales para inscribirse en la carrera.

Para donar, pueden hacerlo por ATH Móvil en la sección de pagar a empresas a “Kilometrosdecambio”.