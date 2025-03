Habilitan aeropuerto del suroeste de Haití para recibir vuelos internacionales

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Un aeropuerto del suroeste de Haití está listo para recibir vuelos internacionales por primera vez, dijeron las autoridades el miércoles, añadiendo una opción más segura para las aerolíneas comerciales que han suspendido todos sus vuelos al aeropuerto principal de Puerto Príncipe, donde persiste la violencia de las pandillas.

El Aeropuerto Antoine Simon, en la ciudad costera de Les Cayes, nombrado en honor a un presidente haitiano que lideró una rebelión a principios del siglo XX, operó durante casi dos décadas antes de que comenzaran las renovaciones en 2013 para extender su pista.

Actualmente es el tercer aeropuerto internacional de Haití, un hecho que se espera impulse la economía local y proporcione una nueva vía para que algunas organizaciones sin fines de lucro distribuyan la muy necesaria ayuda.

“Es muy emocionante”, dijo Wynn Walent, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Locally Haiti, con sede en Colorado, que opera en el suroeste de Haití. “Por razones comprensibles, la gente se centra en los desafíos en Puerto Príncipe, pero hay tanto que se puede hacer en el sur. Este podría ser un gran paso en esa dirección”.

Hugh Aprile, director regional de Mercy Corps para América Latina y el Caribe, celebró la nueva pista, diciendo que es posible que más organizaciones trasladen las sedes de sus equipos a Les Cayes en lugar de mantenerlas en Puerto Príncipe.

“Gran parte de las necesidades están en la península sur”, dijo. “Para nosotros, esto será útil”.

Leslie Voltaire, presidente del consejo presidencial transitorio de Haití, viajó el miércoles a Les Cayes para inaugurar el renovado aeropuerto, y dijo que ayudaría a desarrollar sectores como el turismo.

“La infraestructura es la base del desarrollo económico de un país”, afirmó.

La mayoría de las personas que viajan a Haití aterrizan en el aeropuerto internacional de la ciudad costera del norte de Cap-Haitien, y luego viajan por tierra o en helicóptero a la capital.

El Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe sigue abierto, pero los vuelos comerciales se suspendieron desde que las pandillas abrieron fuego contra tres aviones en noviembre, hiriendo levemente a una azafata.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos extendió una prohibición sobre los vuelos estadounidenses a la capital de Haití hasta el 12 de marzo.

Hasta el momento, no se sabe si los vuelos comerciales estadounidenses utilizarán el aeropuerto renovado, ni si algún vuelo internacional ha aterrizado ya en la pista extendida de Les Cayes.

Los medios locales informaron que varios técnicos de la aerolínea estadounidense JetBlue llegaron a Les Cayes para inspeccionar la pista. Sin embargo, un portavoz de la empresa declaró a The Associated Press que JetBlue no tiene registros de haber realizado ese viaje de inspección, y que ha decidido suspender todos sus vuelos hacia Haití al menos hasta el 11 de junio “debido al descontento civil actual”.

Martine Villeneuve, directora de Action Against Hunger en el país, celebró la renovación del aeropuerto, pero señaló que llegó demasiado tarde para su organización.

La organización se vio afectada por los recientes recortes de la USAID y se vio obligada a eliminar un programa de nutrición y alimentación que atendía a 13.000 personas en la región rural del noreste y el sur de Haití. Ahora, la organización se centra en ayudar a las personas en Puerto Príncipe y en la región central de Artibonite.

“Estamos atrapados en Puerto Príncipe”, dijo. “Es muy difícil entrar y salir”.

Las pandillas controlan 85% de la capital, así como las principales carreteras que conducen al norte y al sur del país.