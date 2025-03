Colegio Universitario de San Juan anuncia casa abierta

El Colegio Universitario de San Juan (CUNI), una institución administrada por el Municipio de San Juan, celebrará su casa abierta el próximo viernes, 7 de marzo desde las 8:00 a.m.

Jóvenes de escuela superior y adultos tendrán la oportunidad de conocer sus programas académicos, orientación sobre asistencia económica y las opciones de desarrollo profesional que ofrece.

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, afirmó: “Desde el inicio de esta administración en 2021, hemos trabajado para fortalecer el CUNI como una opción educativa de calidad y accesible para todos. Con una matrícula de solo $85 por crédito, brindamos una alternativa real para que más personas logren completar sus estudios sin que el factor económico sea una barrera. En esta casa abierta, los visitantes podrán explorar nuestras instalaciones, conocer a nuestros profesores y descubrir de primera mano todas las oportunidades que ofrece nuestra institución”.

El CUNI ofrece bachilleratos en Ciencias en Tecnología en Desarrollo Sustentable, Contabilidad Computadorizada, Sistemas de Información, Ciencias de Enfermería y Artes en Justicia Criminal.

También cuenta con grados asociados en Justicia Criminal, Enfermería, Sistemas de Información, Contabilidad Computadorizada, Administración de Sistemas de Oficina, Tecnología de Ingeniería Electrónica, Tecnología de Ingeniería de Potencia Eléctrica y Tecnología de Instrumentación.

Cabe destacar que el CUNI es la sede de la academia de los cadetes de la Policía Municipal de San Juan y ofrece certificaciones para profesionales de la salud en áreas especializadas como enfermería forense.

Por su parte, la rectora Angie Escalante destacó: “La casa abierta permitirá a los interesados conocer más sobre la institución y su comunidad educativa. Esta es una oportunidad única para que jóvenes y adultos recorran nuestro campus, interactúen con nuestros profesores y obtengan información detallada sobre su programa de interés. Queremos que cada estudiante se sienta seguro de que el CUNI es la mejor opción para su crecimiento académico y profesional”.

El CUNI cuenta con acreditaciones de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) y está autorizado por la Junta de Instituciones Postsecundarias del Departamento de Estado de Puerto Rico.

Su bachillerato en Ciencias de Enfermería está acreditado por la Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE), y su grado asociado en Enfermería por la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN).

Además, la institución cuenta con acreditaciones de la Junta Examinadora de Farmacia, la Junta Examinadora de Enfermería y la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia, entre otras.

“Invitamos a todos los interesados a formar parte de nuestra comunidad y a descubrir por qué el CUNI es la opción ideal para alcanzar sus metas educativas y profesionales”, concluyó Romero Lugo.

Para más información sobre la casa abierta, puede llamar al 787-480-2864 o contactarlos a través de nuestras redes sociales, donde los consigues como Colegio Universitario de San Juan.

La institución está localizada en el 180 calle José Oliver, San Juan, Puerto Rico 00918.