Elizabeth Torres asegura que Rivera Schatz necesita traductor en Washington

La excandidata a la legislatura de manera independiente, Elizabeth Torres, aseguró que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha necesitado asistencia para comunicarse durante las reuniones que lleva a cabo en la capital federal como parte de la “Cumbre de Igualdad y Estadidad de Puerto Rico”.

Torres expresó en entrevista con NotiUno 630, que el presidente del Senado, nunca había estado un reuniones por la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos y que necesita de la asistencia de su asesor Anthony Maceira para comunicarse en inglés.

“Si la gente se va a comer este anzuelo que lo haga, si el gobierno quiere asignar dinero público para esto, ahí tiene la ley que lo ampara, no puedo ir contra eso. En mi carácter personal tengo una opinión y te la voy a dar ahora. Thomas Rivera Schatz en su vida había pisado el Congreso de los Estados Unidos, que no domina el inglés, que tiene que llevar un intérprete al que hay que pagarle y era Anthony Maceira”, expresó Torres en la entrevista.

Del mismo modo, señaló que los congresistas deben conocer de las expresiones que en el pasado ha realizado Thomas Rivera Schatz en contra del Partido Republicano y el ahora presidente de los Estados Unidos Donald Trump. También, señaló al portavoz de la mayoría Gregorio Matías por alegadamente no conocer el idioma.

“Tiene que llevar intérprete…¿Porque cómo se sienta con un congresista? Gregorio Matías. ¿Cuándo lo has escuchado hablar inglés? Vamos a ser honestos, gente que en su vida ha tenido la responsabilidad de aprender mínimamente el inglés para comunicarse con estos congresistas. ¿Tú de verdad piensas que gozan de seriedad? No solamente por el idioma, Thomas Rivera Schatz se ha expresado de manera despectiva contra Donald Trump, con el asunto de la estatua, que irrespectivo de si hacen la estatua o no, el tipo dijo me importa un pito la estatua de Donald Trump, tú no puedes ir a tocarle la puerta a esta gente no es estúpida”, añadió.

Esta semana, funcionarios electos y no electos, liderados por la gobernadora Jenniffer González, se encuentran en la capital federal, en reuniones donde buscan concretizar esfuerzos a favor de la estadidad para Puerto Rico.