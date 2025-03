Papa Francisco sufre nuevas crisis respiratorias

ROMA (AP) — El papa Francisco sufrió dos nuevos episodios de crisis respiratorias agudas el lunes y fue puesto nuevamente en ventilación mecánica no invasiva, informó el Vaticano.

Francisco había inhalado “copiosas” cantidades de moco en otro contratiempo en lo que se ha convertido en una batalla de más de dos semanas para superar una infección respiratoria compleja y neumonía.

En una actualización tardía, el Vaticano dijo que los episodios fueron causados por una “acumulación significativa” de moco en sus pulmones y espasmos bronquiales. “Se realizaron dos broncoscopias con la necesidad de aspiración de copiosas secreciones”, dijo el Vaticano.

Francisco permaneció alerta, orientado y cooperó con el personal médico. El pronóstico seguía siendo reservado.

Más temprano el lunes, el papa Francisco emitió un nuevo mensaje desde el hospital mientras los funcionarios del Vaticano le rogaban que dejara oír su voz después de desaparecer de la vista pública durante más de dos semanas mientras se recupera.

Francisco, de 88 años, denunció la “progresiva irrelevancia” de las organizaciones internacionales para combatir la guerra mientras permanecía en el hospital Gemelli de Roma en condición estable. Se levantó, desayunó y estaba recibiendo terapias después de dormir “bien toda la noche”, dijo el Vaticano.

El Vaticano no ha publicado fotos ni videos de Francisco desde antes de que ingresara al hospital el 14 de febrero con una infección pulmonar compleja . Esta se ha convertido en la ausencia más prolongada de su papado de 12 años.

El Vaticano ha proporcionado breves actualizaciones médicas dos veces al día sobre su condición, y Francisco ha comenzado a firmar documentos con “Desde el Policlínico Gemelli” como una indicación de que está activo y trabajando.

El Vaticano ha defendido la decisión de Francisco de recuperarse en paz y fuera de la vista pública. Pero el lunes, uno de los amigos más cercanos de Francisco en el Vaticano, el arzobispo Vincenzo Paglia, lo instó a dejar que su voz se escuchara, diciendo que el mundo necesita oírla.

“Necesitamos hombres como él que sean verdaderamente universales y no solo unilaterales”, dijo Paglia, hablando después de una conferencia de prensa para lanzar la asamblea anual de su Pontificia Academia para la Vida, la academia de bioética del Vaticano, que tiene como tema de este año “¿El fin del mundo?”.

Francisco escribió un mensaje a la asamblea, fechado el 26 de febrero, en que lamentó que las organizaciones internacionales sean cada vez más ineficaces para combatir las amenazas que enfrenta el mundo y estén siendo socavadas por “actitudes miopes preocupadas por proteger intereses particulares y nacionales”.

Es un tema que ha articulado antes. Francisco también ha llamado repetidamente a la paz entre Rusia y Ucrania mientras intenta mantener la tradicional neutralidad diplomática del Vaticano, y ha tratado de lograr un acto de equilibrio similar para la guerra de Israel con Hamás en Gaza.

Incluso un embajador del Vaticano no especialmente cercano a Francisco, el arzobispo Georg Gaenswein, dijo que los fieles necesitaban escuchar su voz en un momento en que la guerra está asolando Europa. Gaenswein fue el secretario de larga data del papa Benedicto XVI, y Francisco lo exilió para ser el embajador del Vaticano en los países bálticos después de que publicara un libro de memorias en 2023 que fue crítico con Francisco.

“La voz del papa Francisco es de vital importancia para todo el mundo porque es la única autoridad que habla de paz, que condena la guerra, todas las guerras en curso comenzando por Ucrania”, citó La Repubblica a Gaenswein.

La hospitalización de 17 noches de Francisco sigue estando lejos del récord papal que se estableció durante las numerosas y prolongadas hospitalizaciones de San Juan Pablo II a lo largo de un cuarto de siglo.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.