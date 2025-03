Madre de menores encontrados caminando solos en Mayagüez: “No me dicen nada”

En horas de la mañana del lunes, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) recibió una llamada a través del sistema de emergencias 9-1-1 alertando que dos menores habían desaparecido del residencial Roosevelt en Mayagüez

La querella fue presentada por Keila E. Irizarry Burgos, quien aseguró que sus dos hijos, una niña de 8 años y un niño de 9 años, habían desaparecido de su residencia más temprano.

Minutos mas tarde, la Uniformada recibió una llamada informando que dos menores se encontraban caminando cerca de un establecimiento de comida rápida, a 30 minutos del complejo de vivienda pública.

Al lugar, se personaron agentes, quienes encontraron a los hermanitos en buen estado de salud.

La Policía además le dio conocimiento al Departamento de la Familia (DF) para que active el protocolo correspondiente.

Sin embargo, Irrizarry Burgos acudió a sus redes sociales para realizar un en vivo y publicar un escrito sobre cómo ocurrieron los hechos.

“Llegue de trabajar a las 6am. Me fui acostar luego de bregar con mis animales. Aclarando, los nenes estaban con el papá en la casa durmiendo pq los nenes no tenían clases. Me fui acostar. Papá trabajaba a las 8 y ellos se levantaron y papá les dijo que se fueran a dormir pq hoy no había escuela, que podían seguir durmiendo. Cierra la casa me deja a mi con mis hijos durmiendo y se va a trabajar, pero cuando llega al trabajo se percata que no tiene trabajo se lo dieron libre y baja cuando llega va al cuarto de los nenes y se percata qué no están”, comenzó contando la mujer en Facebook.

Posteriormente, puntualizó que su pareja la levantó preguntando dónde estaban los pequeños.

“Cuando chequea el portón, estaba abierto y las puertas estaban cerradas, cuando papá llego tenían pestillo y pues lo que se pensó es q se los llevaron. Pusimos la foto y buscamos por todos lados y hice la querella luego al rato, no minutos después como dicen”, sostuvo.

Acto seguido, detalló que llegó una agente a su hogar a decirle que encontraron a sus hijos, que se encuentran en buen estado de salud y que activaron el protocolo del DF.

“Andamos en la espera para poder ver nuestros niños. Gracias a todos los que compartieron por su ayuda andamos en comandancia esperando el protocolo para poder tener nuestros niños de nuevo”, concluyó Irrizarry Burgos.

En el en vivo, la mujer aclaró que no estaban jugando escondite, que sus hijos no están con ella, que la Policía no le permite verlos y cuestionó cómo lograron salirse del hogar brincando un portón, y no utilizando la puerta prinicipal.

Pendientes a metro.pr para la actualización de esta noticia.