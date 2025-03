Kilómetros de Cambio y medio maratón San Blas pactan alianza contra la violencia de género

El mes de la mujer comenzó con una alianza contra la violencia doméstica por parte de Kilómetros de Cambio y el histórico Medio Maratón San Blas en Coamo que unieron fuerzas para recaudar fondos para los albergues de sobrevivientes de violencia de género y sus hijos.

Del 16 al 18 de mayo, 53 mujeres realizarán una carrera de relevo durante tres días, con los corredores que se les unan en cada tramo, con el fin de recaudar fondos para la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género.

Deborah Maldonado, presidenta de la organización Kilómetros de cambio, expresó lo siguiente: “En Coamo, el domingo 2 de marzo el Medio Maratón San Blas volvió a hacer historia. No solo como uno de los eventos deportivos más importantes del Caribe, sino como un símbolo de lo que ocurre cuando un pueblo decide unirse para cambiar la realidad de quienes más lo necesitan. La coincidencia del Medio Maratón San Blas con el inicio de este Mes de la Mujer no fue casualidad. Fue un acto simbólico, una declaración contundente en un Puerto Rico donde las mujeres seguimos luchando por nuestro derecho a vivir libres, sin miedo y sin violencia”.

Maldonado explicó que marzo es conocido como el Mes de la Mujer, pero más que una celebración, es una conmemoración.

“Es el recordatorio de la lucha que inició hace más de un siglo, cuando el 8 de marzo de 1908, un grupo de mujeres trabajadoras perdió la vida en un incendio en una fábrica textil de Nueva York, luego de exigir mejores condiciones laborales y el derecho a un trato digno. No celebramos, recordamos. No felicitamos, exigimos. No nos conformamos, avanzamos”, señaló.

La presidenta de Kilómetros de Cambio participó en Coamo junto a un grupo de las atletas embajadoras que harán la carrera por toda la Isla en mayo.

“Este evento en Coamo lo vivimos con profunda emoción. La decisión de la Junta de Directores del Maratón de San Blas—compuesta en su totalidad por hombres—de reconocer la lucha de las mujeres y sumarse a este llamado por la seguridad y la equidad, fue un gesto poderoso. Un gesto que demuestra que el cambio no solo es posible, sino que ya está en marcha”, declaró.

“Correr en San Blas, en este contexto, es correr por algo más grande que una meta deportiva. Es correr por el derecho de cada mujer a caminar sin miedo por su calle, por su barrio, por su país. Es reivindicar nuestro derecho a la vida, a la paz, a la dignidad. Este maratón nos ha dado su bendición en el momento en que más lo necesitábamos. Y cuando el deporte, la comunidad y las instituciones se unen, el impacto es imparable”, expresó Maldonado.

Destacó que el evento llega en un momento crítico para Puerto Rico, donde la violencia de género sigue arrebatando vidas y donde la inseguridad en las calles se ha convertido en una barrera invisible para muchas mujeres.

“Apenas hace unos días una niña fue atacada mientras regresaba de la escuela. Un hecho que nos recuerda que no hemos llegado a la meta. Que todavía queda camino por recorrer. Pero si algo nos enseña el deporte es que los cambios empiezan con un paso. Un paso de unión. Un paso de resistencia. Un paso que transforma kilómetros en cambio, en voz, en justicia. Desde Kilómetros de Cambio, celebramos la determinación de la comunidad deportiva y del Medio Maratón San Blas por dar ese paso junto a nosotras. Porque cuando el pueblo se une, cuando se levanta con fe, con fuerza, con determinación, no hay línea de llegada que no podamos cruzar. Hoy corremos por la libertad. Hoy corremos por todas”, concluyó.

En el primer evento de 2024 se recaudaron más de $180 mil dólares para los nueve albergues de la Red. Este año, desean superar esa cantidad y ayudar además a un hogar de niñas maltratadas.

Quienes deseen comunicarse con Maldonado pueden escribirle a kilometrosdecambio@gmail.com o a través de las redes sociales para inscribirse en la carrera.

Para donar, pueden hacerlo por ATH Móvil en la sección de pagar a empresas a “Kilometrosdecambio”.