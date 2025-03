Jenniffer González le responde a Juan Dalmau tras decir que ha estado “de viaje y de pachanga”

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, le respondió este lunes al excandidato a la gobernación por la Alianza PIP-MVC, Juan Dalmau Ramírez, quien aseguró que la primera mandataria ha estado “de viaje y de pachanga” desde que asumió el poder el pasado mes de enero.

“El ladrón juzga por su condición. Quizás eso era lo que iba a hacer a Cuba y otros países cuando lo nombraban con poderes diplomáticos allá en Latinoamérica”, comenzó diciendo González Colón en entrevista con el programa radial “Pega´os en la Mañana" de Radio Isla 1320AM.

Continuó: “Veamos cuáles son mis viajes. Mi primer viaje fue un viaje a la juramentación del presidente de los Estados Unidos... El segundo fue un viaje a España que ya estaba programado, que si no hubiera ido yo, hubiera ido el gobernador anterior... Y el viaje de los gobernadores a nivel nacional, que tuvimos una reunión con el presidente de los Estados Unidos tres días corridos en la Casa Blanca”.

Finalmente, la excomisionada residente en Washington D.C. aclaró que el viaje pautado para este lunes a la capital estadounidense― donde participará de la Cumbre de Igualdad y Estadidad que estará llevando a cabo la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), del 3 y 4 de marzo― es para reunirse con agencias federales.

“Ustedes no me están viendo viajar a otra cosa que no sea la capital federal, donde se deciden las cosas por nuestra condición de territorio y hay personas que lo critican todo porque están acostumbrados a ese tiempo de oposición. Lo mío es trabajar y es lo que estoy demostrando”, afirmó la gobernadora.

La pasada semana, Dalmau Ramírez expresó en el mismo espacio radial que la prioridad de la mandataria es “estar de pachanga” en vez de atender los asuntos que realmente aquejan al pueblo puertorriqueño.

A los “asuntos” a los que hizo referencia fue a un apagón que dejó sobre 300 mil clientes sin luz y a que aún no se le garantice las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Si uno no puede responder a los sectores más vulnerabilizados, que son nuestros pensionados, nuestros jubilados, entonces pues no hay un norte definido en la gobernanza del país para asegurarnos que dentro de las circunstancias difíciles que enfrentamos en términos económicos y fiscales en Puerto Rico, que por lo menos los sectores más vulnerabilizados tengan herramientas para tener calidad de vida. La gobernadora, para ella, eso no es una prioridad. La prioridad para la gobernadora es estar de viaje y de pachanga. Bueno, pues ahí tienes“, apuntó el líder independentista.