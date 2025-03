Turista denuncia que fue estafado por empresa en Puerto Rico dedicada al alquiler de autos

El comunicador audiovisual y presentador del programa de televisión “Siempre hay un chileno”, Marcelo Kiwi Beiger, recurrió este fin de semana a sus redes sociales para denunciar que fue estafado por una empresa en Puerto Rico que se dedica al alquiler de vehículos.

Kiwi Beiger detalló que rentó un automóvil por $250 con la intención de recogerlo al llegar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para su transporte durante la estadía. No obstante, aseguró que no pudo recibir el servicio por el que pagó, ya que “la empresa no tenía vehículos disponibles, pero continuó vendiendo reservas”.

El turista describió su experiencia como una “pesadilla”.

“Llegamos a San Juan con una reserva confirmada y todo en orden, pero lo que pasó después fue una pesadilla. Esperamos casi 40 minutos solo para que nos recogieran en el aeropuerto. Cuando llegamos a la sucursal, había 45 personas esperando y nos dijeron que la espera sería de más de cinco horas. La empresa no tenía autos disponibles, pero igual siguió vendiendo reservas”, detalló el turista.

Además, Kiwi Beiger explicó que se puso en contacto con WiseCars, una plataforma que permite a los usuarios comparar precios y opciones de alquiler de automóviles de distintas compañías a nivel mundial. Sin embargo, la organización alegó que él “no se presentó” a recoger el vehículo, lo que provocó la expiración de su reserva.

“Intenté contactar a WiseCars, el intermediario con quien hice la reserva, pero no me dio solución. Y para colmo, se negaron a devolverme el dinero, argumentando que ‘no me presenté’. ¿Cómo que no me presenté si tengo todo grabado? Esto no puede seguir pasando. ¡Basta de empresas que juegan con nuestro dinero y tiempo!“, agregó.

“Es una vergüenza que plataformas se presten para este tipo de estafas”, abundó.

Tras su publicación, varios usuarios reaccionaron e indicaron que experimentaron situaciones similares.

“La estafa es el engaño y si te dicen que una vez llegas a buscar el auto y no está, es una estafa, más aún si con total descaro, hacen cobro por algo que no se concretó, eso también es una estafa”, comentó un cibernauta.