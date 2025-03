Gobernadora insiste no hay investigación federal contra secretario de Salud

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, aseguró el domingo que no existe ninguna investigación federal contra el designado secretario del Departamento Salud (DS), Víctor Ramos Otero.

“Recuerden que nosotros en el proceso de evaluación del candidato sometimos a todos nuestros candidatos a un ‘clearance’ federal, así que no existe ninguna investigación sobre el doctor Víctor Ramos y tenemos que poner las cosas en contexto. El actual presidente del Colegio de Médicos y el hoy secretario de Salud se enfrascaron en una lucha campal por la presidencia del Colegio de Médicos hace unos años atrás. Como parte de ese proceso hubo acusaciones, vejaciones al actual presidente del Colegio Médico”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

“Fue un candidato político, así que no solamente hizo insinuaciones contra él, hizo insinuaciones contra mí, contra el secretario de la Gobernación, contra la secretaria de Estado. Así que me parecen pura politiquería. Y cuando uno saca, toda esa politiquería, se va a dar cuenta que el doctor Víctor Ramos, es un profesional de primer orden, no tiene ninguna investigación. Se ‘clireó’ con las agencias federales y por eso estoy tan tranquila de que el Senado evalúe todos los documentos, todas las imputaciones que se hacen, porque sé que al final del camino no hay nada”, añadió.

Sus expresiones se dieron en referencia a las reservas que enfrenta en el Senado el doctor Víctor Ramos Otero, por una querella que le radicó el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, luego de una auditoría a las finanzas de la entidad cuando Ramos Otero fue presidente.

Sobre el resto de las nominaciones pendientes, González Colón expresó le quedan pocos por nombrar y que habrá jefes de agencia que se quedarán en los puestos.

“Muy poco, muy poco ya, porque ya el grupo grande se ha ido nominando. Hay algunos jefes de agencia que vamos a pedirle o ya le hemos pedido que se queden en sus cargos, así que con mucho gusto podemos hacer eso público”, mencionó la primera mandataria.