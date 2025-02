Puerto Rico se presenta en Colombia como destino turístico ideal

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, informó que la isla participó de la cuadragésima cuarta edición de la Vitrina Turística 2025 de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), que se llevó a cabo en el recinto ferial de Corferias en la ciudad de Bogotá.

La participación de Puerto Rico se enfocó en maximizar la oportunidad de exponer los mejores atributos de la Isla como destino turístico ante una proyección de más de 50.000 visitantes profesionales que asisten a este evento, expositores de los 32 departamentos de Colombia, así como la participación de empresarios de más de 32 países.

“En la Compañía de Turismo estamos muy entusiasmados con la participación de Puerto Rico en la Vitrina de ANATO 2025, ya que está perfectamente alineada con nuestros objetivos de destacar las virtudes que ofrece la Isla como destino de primera categoría y promover ante el mercado de Colombia y Latinoamérica diversas alternativas disponibles para atraer más visitantes de esos países hermanos. Este es un gran momento para fomentar el intercambio turístico, cultural y comercial con Latinoamérica, ya que actualmente contamos con más rutas, vuelos directos y de mayor frecuencia entre Puerto Rico y destinos como Colombia, que cuenta con vuelos directos a Bogotá y a Medellín; San José, Costa Rica; Cancún, México; Panamá; y República Dominicana, que también pueden servir de conexión para recibir más turistas de diversos destinos latinoamericanos”, explicó la Titular de la CTPR, Willianette Robles Cancel.

La Vitrina Turística de ANATO 2025 ofreció el marco perfecto para llevar a cabo la firma del acuerdo de colaboración entre la CTPR y la aerolínea Avianca, que consolida el compromiso entre ambas partes para relanzar el vuelo directo entre San José de Costa Rica y San Juan de Puerto Rico, a partir del próximo 31 de marzo de 2025.

Dicha conexión operará con tres frecuencias y 16,200 asientos semanales durante el año.

La firma del acuerdo también establece que la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la aerolínea Avianca se comprometen a desarrollar una campaña colaborativa para promocionar el destino de Puerto Rico en San José de Costa Rica y otras ciudades del resto de Latinoamérica.

Este apoyo por parte de la CTPR viabiliza la ejecución del plan de mercadeo y ventas estratégico con miras a continuar presentando el destino tanto a los potenciales visitantes como a la industria.

En ANATO 2025, Puerto Rico contó con un exhibidor alusivo al Viejo San Juan que proyectaba, a través de diversas áreas, coloridas estampas de paisajes y actividades que distinguen al archipiélago puertorriqueño.

Este exhibidor también contó con ofrecimientos al público participante de degustaciones de café puertorriqueño y la representación de la empresa de bebidas alcohólicas Bacardí.

Por otra parte, el diseño del exhibidor de Puerto Rico en ANATO proveyó los espacios acondicionados para realizar reuniones y sesiones de trabajo con representantes de líneas aéreas, hoteleros, operadores turísticos, mayoristas y agentes de viajes, entre otros. Estas reuniones tienen el firme propósito de promover diversos tipos de hospederías y paquetes de ofertas turísticas además de establecer las negociaciones sobre estos productos.

La delegación de Puerto Rico estuvo compuesta por destacados representantes de la industria turística como: Royal Sonesta San Juan, Rico Suntours, Holiday Inn Express Condado, Holiday Inn Mayagϋez & Tropical Casino, Alma San Juan, Hotel Verdanza, Mall of San Juan, Paulson Group Puerto Rico, Wyndham Río Mar Rainforest Golf & Beach Resort, Discover Puerto Rico, Route Developers, Aloft San Juan, Vive La Van, E Vacations Travel, Isla Caribe Tours, Destinos Turísticos Online, CDO Marketing Turístico, Fairmont San Juan, Marriott International Premium Brands, AA Tours, Travel Planners, HB Travel Consultants, Advantage Travel & Tours, Explora Cultura, Travel with Sears/PopCorn Tours, HECTOURS, Good Quality Tours, Boni Tours y Residence Inn by Marriott San Juan Isla Verde. Las empresas realizaron orientaciones y repartieron material sobre opciones de viajes, hospederías, atractivos turísticos y mercados nicho como compras, deportes, aventura, naturaleza y turismo cultural.