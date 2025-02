Senado dirige su atención a estaciones de radio y televisión, prensa escrita, redes sociales y medios digitales

El Senado aprobó el jueves una resolución para que se investiguen supuestas denuncias púbicas sobre la incidencia de la llamada “plugola”en los medios de comunicación en Puerto Rico.

La Resolución del Senado 53 del portavoz de mayoría, Gregorio Matías Rosario, dispone una pesquisa que se extendería a medios de comunicación en la isla, incluyendo de la radio, televisión, prensa escrita, redes sociales o medios digitales.

Matías Rosario dijo que la “plugola” se refiere a cuando en la radio, televisión o en algún medio haya moderadores a quienes se les pague por destruir la imagen de alguien, sin que el medio de comunicación tenga conocimiento.

“Porque hemos visto en ocasiones que hay moderadores, hay analistas que emprenden contra personas en específico y no sabemos por qué. Vemos que esa persona se mueve de la radio a la televisión a atacar a personas en específico y no sabemos por qué. La “plugola” es que la cadena no sabe lo que está haciendo su talento. Eso está identificado como delito”, sostuvo Matías Rosario, sin ofrecer ejemplos de la supuesta práctica.

Mientras tanto, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 245 para enmendar el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, con el propósito de aumentar de 35 a 40 años la edad límite de la definición de “joven empresario” cuando corresponda a una nueva empresa de servicios y práctica de la profesión médica.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA cita en su informe que la medida en el ámbito social podría contribuir a mejorar el acceso a servicios médicos ya que más profesionales optarían por establecer sus prácticas en Puerto Rico en lugar de emigrar a otros mercados con mejores oportunidades económicas. “Esto resulta especialmente relevante en el contexto de la escasez de médicos y otros profesionales de la salud en la Isla, problemática que ha afectado la calidad y disponibilidad de los servicios médicos en los últimos años”, menciona el informe.

De igual forma, fue aprobada la Resolución del Senado 1 para realizar una investigación sobre la implementación de la Ley 40-2020, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía” y de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como, “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”. La medida tiene como fin investigar por qué estas leyes no han sido ejecutadas en su totalidad para que nuestros policías retirados reciban una compensación más justa para su retiro a la mayor brevedad.

“De lo que se trata es que ese fideicomiso para el retiro de los policías iba a venir de unas máquinas pero no hay necesariamente un plan. La medida es para que estemos fiscalizando la instalación de las máquinas, y garanticemos el dinero para los policías que están esperando su retiro... No se ha ni siquiera empezado a instalar las máquinas”, manifestó Álvarez.

La medida en su exposición de motivos establece que este Senado investigará a las agencias concernidas en la ejecución de la política pública que busca allegar fondos al Fideicomiso para el Retiro de la Policía y el mejoramiento de sus pensiones. “De esta forma, pretendemos garantizar que nuestros policías retirados comiencen a beneficiarse de estas iniciativas legislativas a la mayor brevedad posible para que puedan disfrutar de un retiro digno”, añade la medida.

También, se le dio paso al Proyecto del Senado 215 de la senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad,para declarar el día 22 de enero de cada año como el “Día de la Mujer en la Aviación’ en honor a Olga Esther Nevárez Nieves de Custodio, quien fuera una destacada capitán para la aerolínea American Airlines y teniente coronel de la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

“Con el paso del tiempo, las mujeres ilustres han dejado huellas y han cambiado la historia como lo fue el derecho al voto, a la educación, a incorporarse a la fuerza laboral, entre muchos otros. Aunque reconocemos que aún queda mucho camino por recorrer en términos laborales, las mujeres emprendedoras decididas y valientes se han adentrado en varias industrias. Hoy, es un orgullo presentar este proyecto para reconocer y resaltar una mujer puertorriqueña. Me refiero a Olga Esther Nevárez Nieves de Custodio, nacida en Puerto Rico”, expresó Moran.