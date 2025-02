Gobernadora entiende que la OEG evalúa “con doble vara” las dispensas a los jefes de agencia

Para la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tiene una “doble vara” al otorgar dispensas a jefes de agencias para trabajar en empresas privadas.

González Colón se refirió a la negativa que la OEG le dio al ahora zar de energía Josué Colón Ortiz cuando preguntó si podía trabajar con LUMA Energy o Genera, pero avaló que el exsecretario auxiliar de Asuntos Energéticos de La Fortaleza, Francisco Berrios Portela trabaje con Quanta Services Puerto Rico, empresa ligada a LUMA Energy.

PUBLICIDAD

“Yo creo que eso dice por qué en este caso no, porque me parece que es lo correcto. En el caso de la persona que era ayudante del gobernador, que supervisaba a LUMA, yo creo que ahí hay una inconsistencia. Así que yo me alegro que haya pedido esa opinión, porque eso te habla de que hay, parece, que dos varas para medir un mismo asunto. Si uno trabaja en temas de energía y supervisa y fiscaliza y a ese le dan autorización de trabajar y en otro caso es un competidor, es un contratista y te dice que no, pues que a mí me parece lógico que la contestación sea no. Evidentemente ahora el zar de energía no va a poder ser contratista de ninguna de estas compañías. Así que yo le agradezco a él que esté haciendo el cargo con el mismo salario que tenía como director ejecutivo de Energía Eléctrica”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

González Colón mencionó que le pidió al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que prepare un memorando para los jefes de agencia, que luego se convertirá en un proyecto de ley, para evitar las apariencias de conflicto de interés.

Su respuesta surge luego de que el Centro de Periodismo Investigativo publicara que la OEG no vio conflicto de interés con que la exsecretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega fuera Directora Estratégica de Infraestructura de Kimley-Horn, compañía que tuvo contratos con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de los Puertos (AP), dos corporaciones adscritas al DTOP y en las que ella fue presidenta de sus respectivas Juntas de Directores.

“Van a ver un memorándum que va a estar saliendo para evitar conflictos de interés, registros de cabildero que he dado la instrucción al secretario de Gobernación a que redacte y que ya vi un primer borrador y también un borrador de proyecto de ley para atender ese tipo de cosas. Yo cuando corrí le dije al pueblo de Puerto Rico que no íbamos a tener tolerancia ni contra la corrupción, ni contra los conflictos de interés, las contrataciones y eso incluye este tipo de cosas. Y también a los que están trabajando en el gobierno, que son a veces contratistas, pero también se convierten en cabilderos y nadie sabe qué son o qué compañías son o quiénes son los accionistas de esas compañías. Tanto el memorando que el secretario de la Gobernación emitirá a los jefes de agencia, como el proyecto de ley que nosotros vamos a radicar van a contener cosas para que estas cosas no ocurran, porque ciertamente, una cosa es lo que dice la ley, pero otra cosa es la percepción y la percepción de ética debe ser una de corrección. Imagínense que garantía tienes de que como parte de esa junta se hubieran hecho conversaciones o negociaciones. Yo creo que ese tipo de cosas deben estar totalmente fuera de la mesa”, expresó.