Compañía privada lanza cohete con el objetivo de colocar módulo espacial en la luna

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Una empresa privada lanzó el miércoles un nuevo módulo lunar con el objetivo de acercarse al polo sur de la luna, esta vez con un dron que se dirigirá a un cráter que nunca recibe la luz solar.

SpaceX lanzó el módulo de Intuitive Machines, de nombre Athena, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA. La nave tomará el camino corto hacia la luna —con fecha de alunizaje programada para el 6 de marzo— con la esperanza de no tener el mismo final de su predecesor, el cual se volcó al tocar la superficie de la luna.

Nunca antes había habido tantos vehículos espaciales que se dirigían a la superficie lunar al mismo tiempo. El mes pasado, empresas de Estados Unidos y Japón compartieron un cohete y lanzaron por separado módulos hacia el satélite de la Tierra. La empresa Firefly Aerospace, con sede en Texas, debería ser la primera en llegar este fin de semana.

Los dos módulos estadounidenses consigo llevan decenas de millones de dólares en experimentos para la NASA, la cual se prepara para enviar astronautas de regreso a la luna.

“Es un momento increíble. Hay tanta energía”, comentó Nicky Fox, jefa de la misión científica de la NASA, a The Associated Press.

No es el primer intento de Intuitive Machines de alcanzar la superficie lunar. El año pasado, la empresa de Texas logró el primer alunizaje estadounidense en más de 50 años. Pero un instrumento que mide la distancia sufrió un desperfecto y el módulo llegó a la superficie con demasiada fuerza, quebrándose una pata y quedando de lado.

Intuitive Machines afirmó que ha solucionado ese problema y decenas de otros. Un alunizaje de costado, como el de la vez pasada, impediría que el dron y un par de sondas pudieran moverse. El taladro de la NASA también necesita un aterrizaje vertical para perforar la superficie lunar y recoger muestras para su análisis.

“Sin duda, estaremos mejor que la última vez. Pero nunca se sabe lo que podría pasar”, dijo Trent Martin, vicepresidente de sistemas espaciales.

Es un club extraordinariamente exclusivo. Solo cinco países han logrado un alunizaje en la historia: Rusia, Estados Unidos, China, India y Japón. La luna está llena de restos de varios fracasos anteriores.

El Athena, 4,7 metros (15 pies), tiene como objetivo alunizar a 160 kilómetros (100 millas) del polo sur lunar. A sólo 400 metros (0,25 millas) se encuentra el cráter que es destino final para el dron, llamado Grace en honor a la difunta pionera de la programación informática Grace Hopper.

El dron realizará tres saltos de prueba cada vez a mayor altura y distancia a través de la superficie lunar utilizando propulsores alimentados por hidrazina para el vuelo y cámaras y láseres para la navegación.

Si esas excursiones salen bien, saltará hacia el cráter, el cual se cree que tiene 20 metros (65 pies) de profundidad. Instrumentos científicos de Hungría y Alemania tomarán mediciones en el fondo mientras buscan agua congelada.

Será la primera mirada cercana dentro de uno de los muchos cráteres en sombra que salpican los polos norte y sur de la luna. Los científicos sospechan que estos cráteres están llenos de toneladas de hielo. De ser el caso, futuros exploradores podrían transformar este hielo en agua para beber, aire para respirar e incluso combustible para cohetes.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe el apoyo del Howard Hughes Medical Institute's Science and Educational Media Group y de la Fundación Robert Wood Johnson.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.