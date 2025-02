Reconocen a la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPRRP

La Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (EGAP) recibió el pasado semestre, la reacreditación por parte de la Network of Schools of PublicPolicy, Affairs, and Administration (NASPAA).

La agencia otorgó a la EGAP, el máximo tiempo de acreditación, un periodo de siete años. Además, se unió al selecto grupo de universidades que logran este esfuerzo si señalamientos.

Tras este logro, la escuela graduada fue reconocida en la asamblea legislativa, tras una moción radicada por el vicepresidente del Senado, Carmelo Río.

El Senador hizo presencia la tarde de ayer, martes 24 de febrero, a una actividad convocada por la Asociación de Estudiantes de Administración Pública (AEEGAP) e hizo entrega de dicho reconocimiento. La Rectora de la Universidad, la Dra. Angélica Varela Llavona, la Dra. Milagros Méndez, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la Dra. Liz Ortiz-Laureano y el cuerpo docente, recibieron dicho reconocimiento a nombre de la Escuela Graduada.

La Asociación de Estudiantes, a través de su presidente Jonnathan García Rosado, hizo un llamado a mantener los principios y valores de la administración pública, incluyendo el respeto a la gobernanza democrática en la primera institución del país. El presidente también habló de la calidad de la enseñanza en la EGAP, de su formación y de la importancia de mantener accesible la educación universitaria a la juventud del país.

La Asociación y la Escuela Graduada, agradecen a las autoridades universitarias, a su facultad y al estudiantado por su apoyo y acompañamiento en este proceso, así como al Senador Carmelo Ríos por su iniciativa.

La actividad se llevó a cabo en la Fundación Sila María Calderón, a quienes también agradecen su colaboración con esta actividad.