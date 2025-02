Papa Francisco muestra una leve mejoría

ROMA (AP) — El papa Francisco mostró una leve mejoría en su lucha contra la neumonía bilateral, pero los médicos dijeron el miércoles que su pronóstico sigue siendo reservado.

Una tomografía computarizada de tórax realizada el martes por la noche mostró la “evolución normal” de una infección que recibe tratamiento, dijo el Vaticano en su actualización más reciente. El papa, de 88 años, a quien se le extirpó parte de un pulmón cuando era joven, aún recibe altos flujos de oxígeno suplementario, pero no ha tenido más crisis respiratorias desde el sábado.

Los análisis de sangre, que habían mostrado algunos conteos bajos de plaquetas y anemia, confirman una mejoría, y la leve insuficiencia renal detectada hace unos días ha remitido, según el comunicado.

Francisco sigue recibiendo fisioterapia respiratoria, según el comunicado. Es la primera vez que el Vaticano confirma que Francisco recibe fisioterapia para ayudarlo a expulsar el líquido de sus pulmones.

Una compleja infección pulmonar ha mantenido al papa, de 88 años, hospitalizado en estado crítico desde el 14 de febrero. Francisco padece una enfermedad pulmonar crónica y fue ingresado en el hospital Gemelli de Roma tras el empeoramiento de un episodio de bronquitis. Aunque los médicos no repitieron que estaba en estado crítico en la actualización del miércoles, como lo han hecho en días recientes, dijeron que su pronóstico seguía siendo reservado, lo que significa que no estaba fuera de peligro.

Por la tarde, el pontífice reanudó su trabajo desde su habitación del hospital, tras recibir la Eucaristía por la mañana. Y como señal de que la maquinaria de la Santa Sede sigue en marcha, el Vaticano anunció que el papa nombró a cuatro nuevos obispos y aprobó la creación de una nueva iniciativa de recaudación de fondos para fomentar las donaciones a la Santa Sede, que enfrenta una crisis financiera desde hace años.

Es probable que Francisco aprobara los nombramientos de los obispos hace un tiempo y que las nuevas normas para la entidad de recaudación de fondos fueran autorizadas el 11 de febrero, antes de que fuera hospitalizado. Pero los anuncios las oficializaron e indicaron que Francisco seguía al mando y gobernando.

Los peregrinos acuden al hospital para estar más cerca de Francisco

Si mirara por la ventana del hospital desde el décimo piso, podría ver un flujo constante de simpatizantes que encienden velas y le dejan globos y tarjetas de recuperación en la estatua de san Juan Pablo II cerca de la entrada del Gemelli. Se ha convertido en una especie de destino de peregrinación improvisado, especialmente para los grupos de la iglesia que están en la ciudad para el Año Santo del Vaticano.

El miércoles, el obispo Gerardo Villalonga, de Menorca, España, condujo a un grupo de 50 peregrinos al lugar, diciendo que querían estar lo más cerca posible de él.

“Porque cuando una familia tiene a alguien que está enfermo, es muy importante que estén a su alrededor, es necesario que todos estén cerca de él, y todo el pueblo de Dios está cerca del papa”, dijo. Al anochecer, el trompetista Felice Carella y el cantante Davide Capuano dieron una serenata al papa con una interpretación del Ave María de Schubert bajo su ventana.

“Para mí, esta no es una simple canción, es una gran oración por el papa para que mejore”, dijo Capuano. “Son días terribles y espero que todo el mundo pueda rezar junto a nosotros”.

Eligen al cardenal Re para dirigir la vigilia de oración el miércoles

Por su parte, el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, fue designado para dirigir la vigilia de oración en la Plaza de San Pedro el miércoles por la noche, poniendo bajo los reflectores a una figura clave en un posible cónclave futuro. Francisco prorrogó recientemente su mandato al frente de la institución, manteniéndolo en el destacado cargo en lugar de nombrar a alguien nuevo.

Como se ha popularizado gracias a la película nominada al Oscar “Conclave”, el decano es un punto de referencia clave para los cardenales. Preside el funeral del papa y organiza el cónclave para elegir a su sucesor.

Entre 2000 y 2010, Re fue el prefecto de la congregación del Vaticano para los obispos, uno de los cargos más poderosos e influyentes en la Santa Sede. Francisco lo nombró decano en 2020 y lo confirmó en el cargo en enero, a pesar de que su mandato de cinco años había expirado.

Mientras tanto, los fieles de la tierra natal de Francisco se reunieron en la iglesia argentina de Roma para una misa especial presidida por el cardenal Baldassarre Reina, el vicario del papa para Roma. Reina también celebró la misa del mediodía el miércoles en el Gemelli para rezar por Francisco.

La monja argentina Nilda Trejo comentó que sabía que la salud de Francisco siempre ha sido delicada, y que ha tenido problemas para respirar y hablar en voz alta, y por eso siempre rezaba por él.

“Sabíamos que a menudo le resultaba difícil”, apuntó. “De hecho, se ve que, al inicio de la misa, siempre hay que subir el micrófono porque tiene un poco de dificultad. Pero siempre hablaba a la gente. Al corazón de la gente”.

