Gobernadora confirma existen problemas en algunos nombramientos

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, confirmó el miércoles que existen algunos problemas para poder confirmar varios de sus nominados al gabinete constitucional.

“Es el designado secretario de Salud, (Víctor Ramos Otero) que a mi juicio están haciendo una excelente función. Yo creo que nadie conoce mejor el área de salud que el secretario. Las cosas que el secretario ha atendido en estas ocho semanas, yo creo que dan abasto para hablar de su conocimiento. Han habido, el presidente del Colegio de Médicos en su batalla, como el que corrieron en contra en una primaria interna del Colegio de Médicos, tiene una disputa personal con el secretario de Salud, una disputa política y las insinuaciones llevan a que se evalúen, pero yo creo que todo eso se va a clarificar con el nominado que tenga la oportunidad de contestar. L a gente puede hacer las imputaciones que quieran, pero eso no debe permitir que se manchen reputaciones. Nosotros hicimos una evaluación federal sobre estos nominados, así que todos están en ley, así que en su momento se atenderá. Yo confío que esto se va a delimitar. Ustedes vieron que ha pasado lo mismo con otros nominados y todos están corriendo el proceso”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“La secretaría (de Estado) que no ha entregado uno de los documentos y no ha dicho que la cámara la va a tener primero. Y yo creo que esa comunicación debe ser así de franca. Yo creo que es natural, es bueno. La realidad es que el Senado está nombrando efectos de agencias, lo está cogiendo casi de 7 en 7. Me siento muy a gusto con el ritmo que se lleva en esa aprobación y confío que se pueda seguir dando de esa manera”, añadió.

Al ser abordada nuevamente sobre el nombramiento al expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, se limitó a expresar que tenía problemas para ser confirmado por el Senado, por eso lo retiró.

“Retiramos el nombramiento de Colomer, porque el presidente del Senado manifestó que tiene problemas con ese nombramiento. Así que nosotros retiramos ese nombramiento. En este momento, hasta que se puedan superar, yo creo que la persona tiene todas las calificaciones, tiene una integridad proba, pero en este momento lo que quiero es echar para antes una agenda, nos estamos buscando aquí mancillar reputaciones de nadie, y mucho menos, si en este momento el proceso no está preparado para esa nominación, yo preferiré retirar el nombramiento. Yo como gobernadora, no voy a entrar en una pelea, en una disyuntiva, cuando de buena fe se me hace una recomendación y créeme, hay muchos nombramientos aquí. Así que no estoy diciendo que no se pueda volver a someter. Yo prefiero tener el espacio de poder trabajar con ese y con cualquier otro. No es el primer nombramiento que he retirado. He retirado otro tipo de nombramientos a otros puestos. Así que eso es muy natural en el proceso”, dijo la gobernadora.

Durante la mañana, la mandataria sostuvo una reunión con los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez Núñez. En el caso de la designada secretaria de Estado, Verónica Ferrauioli Hornedo, expresó que aún le falta por someter sus estados financieros.

“Recuerden que se les requieren unos estados financieros, ¿verdad? así que hay alguna gente que tiene más complicación que otros al entregarlos. Pero yo estoy confiada que estos procesos se van a atender. Siempre hay preguntas, gente que habla de los nominados, nada mejor que una vista pública para que la gente pueda contestar. Así que yo confío en el proceso y la evaluación que se va a hacer en el Senado y que los nominados puedan ser confirmados. Hablamos de preocupaciones, ¿verdad? Que si se atienden no debería tener problemas de confirmación”, expresó la gobernadora.

PUBLICIDAD

Sobre el caso de la interina de la Procuradora de las Mujeres, contestó: “Sí, hablamos de eso porque no hay una nominación. Ella está ejerciendo el cargo de manera interina, por lo tanto, no hay un nombramiento en receso y nosotros vamos a hacer nuestro nombramiento en su momento. De hecho, ya nombramos los puestos que faltaban de la Junta de Consultor de la Procuraduría de la Mujer, que son vitales para el trabajo que se tiene que hacer. Así que ya esos nombramientos se hicieron, ya se completaron los miembros de esa Junta asesora que faltaban y una vez ya esas están compuestas, debemos estar haciendo el nombramiento”.

“Yo creo que uno tiene que establecer cuál es la visión, no es hacer un nombramiento por hacer un nombramiento. Ese nombramiento conlleva cuál es la política pública que se va a establecer, cuáles son los planes de trabajo, cuáles son las métricas, qué es lo que uno espera. Y hay unos elementos para atender los asuntos de violencia doméstica que van más allá de una persona”, agregó.

El presidente del Senado dio un plazo hasta este fin de semana para entregar los documentos de los nominados que faltan por confirmar.

La gobernadora adelantó que este jueves, a las once de la mañana, anunciará nuevos nombramientos.