Junta de Control Fiscal aprueba $89 millones para programas municipales

El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, afirmó el martes que se aprobaron fondos adicionales en el presupuesto de este año fiscal para los municipios, sobre todo los que tienen problemas financieros.

El anuncio se dio durante la reunión pública de la Junta de Control Fiscal, sin embargo, el director ejecutivo del ente había adelantado esto en entrevista #PuntoXPunto con Metro Puerto Rico.

“La Junta también trabajó con el gobierno para asignar 89 millones de dólares en fondos adicionales para los gobiernos municipales en el presupuesto de este año. En este caso, trabajamos junto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes. Y, para ser claros, el gobierno de Puerto Rico apoya a los municipios con casi 350 millones este año”, dijo Mujica durante la reunión pública de la Junta Fiscal, la primera en la que participa la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón.

“De esos 350 millones de dólares, se agregaron específicamente 89 millones para apoyar programas dirigidos y municipios con mayores necesidades de fondos adicionales. El programa de bienestar social, de Ama de Llaves, recibió 15 millones de dólares de fondos adicionales. El programa de servicios de emergencia médica recibió 9 millones de dólares y 30 millones de dólares se asignaron a municipios con mayores necesidades para apoyar servicios esenciales. El programa Ama de Llaves ofrece servicios en los municipios como ayuda esencial con higiene, manejo del hogar, administración de medicamentos para personas mayores y discapacitadas. El programa de servicios de emergencia médica ayuda a los municipios que participan en los servicios de respuesta a emergencias 9-1-1. Y, según los criterios y requisitos aplicables, 38 municipios calificaron para fondos adicionales del programa de respuesta a emergencias médicas y 51 municipios cumplieron los requisitos para recibir fondos adicionales del programa Ama de Llaves. Anticipamos asignar los 35 millones de dólares restantes a los municipios como parte de los esfuerzos del gobierno central para mejorar la colaboración en iniciativas conjuntas que impactan la economía de Puerto Rico. La Junta comprende completamente los desafíos que enfrentan los municipios al ofrecer servicios de bienestar social a sus residentes y continúa apoyando a los alcaldes de Puerto Rico y su personal para garantizar que puedan servir bien a sus residentes”, añadió.

De otra parte, Mujica expresó que no fueron ellos los que sugirieron la contratación de la firma de asesoría PJT Partners como parte de la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Para que quede claro, porque se ha reportado que ese es el contrato de la Junta. Ese no es el contrato de la Junta. La Junta de hecho dijo específicamente que no está negociando ese contrato. Fue negociado por los mediadores. Los mediadores y la Junta como representante tuvieron que presentarlo al tribunal. Los mediadores tuvieron esa negociación con sus asesores. No negociamos ese contrato, y, los mediadores tienen derecho a los profesionales que consideran necesarios para la mediación. Pero no son nuestros asesores. Son los asesores de los mediadores. Y depende del tribunal, al examinar la solicitud, hacer el juicio”, expresó.

El presidente de la Junta, Arthur González mencionó que al momento no tienen una posición tomada sobre la contratación, pero pueden presentar oposición al igual que el Gobierno de Puerto Rico.

“Si la oficina del gobernador está en desacuerdo con lo que los mediadores han propuesto, pueden oponerse si esa es su posición, sobre ello’, expresó.