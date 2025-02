Gobernadora insiste en que el Senado no puede confirmar a procuradora interina de la OPM

La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón insistió el martes que el Senado no puede confirmar a Madeline Bermúdez como procuradora de las Mujeres.

“Bueno, una cosa es que no ha habido un nombramiento a la procuraduría de la mujer todavía. Tenemos a la licenciada que está dirigiendo la procuraduría, lo está haciendo de manera interina, no hay un nombramiento en receso”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

“Sí, pero ella está ella está interina, ella no está nombrada en receso, ella ocupa el cargo luego de que la persona anterior se retirara el nombramiento”, añadió.

La gobernadora insistió que al momento no se ha negociado ni acordado ningún nombramiento.

“No hay acuerdos de nada, no hay negociaciones de ningún tipo. Yo estoy haciendo nominaciones, el Senado las está atendiendo, está haciendo vistas, está aprobando, está considerando, así que estamos trabajando a toda marcha, en los asuntos, de nombramientos. Claro, puede haber conversaciones, pero no las ha habido. La realidad es que mañana tenemos una reunión con los presidentes de los cuerpos legislativos donde hablaremos de la agenda, hablaremos de legislación, hablaremos de todo lo que está pendiente y que yo quiero que ellos sepan también el resultado de mis conversaciones en Washington. Así que los presidentes de los cuerpos legislativos y yo somos un solo equipo, un equipo de trabajo que tenemos una agenda, ahora viene también la discusión del presupuesto, que son elementos que tenemos que discutir, proyectos que vamos a estar radicando, así que se está trabajando en conjunto. Pero en este momento eso no ha ocurrido. ¿Qué puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Si estamos en un proceso donde nada está escrito en piedra, yo estoy evaluándolo todo", expresó la gobernadora.

Según González Colón, el nombramiento en propiedad de la procuradora de las Mujeres “se hará en los próximos días”. Este sábado hay vistas de confirmación de varios de los nominados a jefes de agencia.

“Creo que el sábado lo que se está viendo son otros nombramientos, (Departamento de) Recursos Naturales, (Sistema de Emergencias) 9-1-1, el Departamento de Justicia, son siete nominaciones hasta donde yo tengo entendido”, mencionó.

La gobernadora tendrá el miércoles una reunión con los presidentes legislativos para discutir, entre otros temas, nombramientos como el de la procuradora de las Mujeres.

“Tengo reunión con los presidentes de los cuerpos legislativos temprano en la mañana, así que estos serán unos temas que discutiré con ambos presidentes, porque esto es un nombramiento que se ve en ambos cuerpos legislativos, y hay otros nombramientos que se ven en ambos cuerpos legislativos que también voy a estar discutiendo”, sostuvo.