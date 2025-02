Exigen acción a la gobernadora para evitar el “colapso” del servicio eléctrico

La organización Queremos Luz envió una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón, solicitando una audiencia con motivo de discutir propuestas para evitar el “colapso” del servicio eléctrico y el regreso de la administración del sistema a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La solicitud de la entidad activista surge tras la aprobación del nuevo plan fiscal por la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (JSF) que contempla un aumento en la tarifa de luz con fines de pagar costos operacionales y un aumento presupuestario para LUMA Energy y Genera de $700 millones a $2,012 millones entre los años 2024 y 2028.

Además, la iniciativa de la JSF de pagar parte de la deuda con los bonistas que asciende a más de $10,000 millones de dólares, otorgándoles $2,600 millones de dólares producto de las arcas del gobierno de Puerto Rico.

Según Rafael Feliciano, uno de los portavoces de Queremos Luz, los bonistas no tienen derecho a cobrar debido a la quiebra de la AEE.

“Los bonistas originales ya no están, toda la deuda fue comprada por bonistas especuladores, pero en el contrato inicial de esos bonos, se señala que esos bonos están garantizados con los ingresos netos de la autoridad, pero en el plan fiscal la junta reconoce que no hay ingresos netos de hecho tiene un déficit de $350 millones, por lo tanto, ellos (los bonistas) no tienen derecho a cobrar y aunque eso es así la junta dice que el gobierno de Puerto Rico 2,600 millones como un acto de buena fe”, señaló en entrevista con Metro Puerto Rico.

Entre las propuestas planteadas por Queremos Luz se encuentran; cancelar el contrato de LUMA y Genera, despolitizar la junta de gobierno de la AEE, establecer la Ley para la Prevención de las Actividades Políticas Perniciosas en la Autoridad, promover el regreso de los empleados movilizados y establecer la solvencia de su sistema de pensiones y garantizar en el Plan de Ajuste de la Deuda la excelencia operacional de la AEE y pagar a los bonistas el mínimo legal, conforme el acuerdo del fideicomiso (“Trust Agreement”).

La gobernadora nombra siete de los ocho miembros de la junta de gobierno de la AEE, Feliciano catalogó estos nombramientos como “políticos” e indicó que Queremos Luz propone un cambio en este proceso.

“Nosotros estamos planteando que se vuelva a una nueva autoridad de energía eléctrica y el cambio fundamental es que la junta de gobierno. Hasta ahora es nombrada toda por la gobernadora, excepto uno de ocho, que son nombramientos políticos. Nosotros lo que proponemos es que en la junta de gobierno haya representantes de los consumidores residenciales, comerciales e industriales y si es posible que sean la mayoría”, añadió.